[헤럴드경제=장연주 기자] 방송인 미자(본명 장윤희)가 최근 주식 투자에 도전했다가 큰 손실을 봤다고 고백했다. 반면, 동생 장영은 SK하이닉스에 투자해 4배 이상 수익을 낸 것으로 전해졌다.

미자는 15일 자신의 유튜브채널에 남편인 개그맨 김태현, 동생 장영과 함께 식사를 하며 대화를 하는 모습을 공개했다.

김태현은 장영에게 “요즘도 주식하냐”고 물었고, 장영은 “주식을 한지 4~5년 정도 됐다”고 말했다.

이에 미자는 과거 장영과 함께 주식투자를 시작했다가 손실을 봤던 일화를 언급했다.

미자는 과거를 떠올리며 “너 6년 전에 나랑 똑같은 거 물리지 않았냐. 엄청 울지 않았냐. 몇천만원 손해 봤잖아”라고 장난스럽게 말했다.

장영은 당시를 떠올리며 “2000만원을 넣었는데 1000만원을 잃었다”고 털어놨다. 그러자 미자는 “천1000만원을 벌 수 있는 가장 좋은 방법이 2000만원 투자하는 거라더라”며 특유의 입담으로 동생을 놀려 웃음을 자아냈다.

김태현은 “(미자가) 예전에 삼성전자를 샀다가 물렸었다”고 하자, 미자는 “8만6000원대에 샀다가 9만7000원대에 팔았는데, 최근에 다시 주식시장에 들어갔다”고 말했다.

미자는 삼성전자나 SK하이닉스는 너무 올라서 못 들어가고 건설주에 들어간 것으로 전해졌다.

이와 관련, 미자는 “(건설주에) 들어간 지 며칠 만에 마이너스 20%가 됐다”며 “수천만원을 잃었다”고 고백했다.

미자는 건설주를 선택한 이유에 대해 “(미국과 이란의) 전쟁이 끝나면 가장 먼저 오를 게 건설주가 아닐까 생각했다”고 덧붙였다.

그런데, 반전이 이어졌다.

미자의 동생 장영은 현재 SK하이닉스를 보유중이며, 4배 이상 수익을 본 상태였다.

이에 미자는 “배신자다”라며 농담을 던졌고, 곧바로 “근데 중요한 건 얼마에 들어갔는지”라며 매수가를 궁금해했다.

장영이 “49만원에 들어갔다”고 밝히자 미자와 김태현은 동시에 놀란 표정을 감추지 못했다.

이날 종가 기준 SK하이닉스는 228만8000원으로, 4배 이상 오른 상태다.

장영의 수익이 공개되자, 김태현은 “위화감 조성할 수 있으니까 다섯 손가락 안에 들어가는 정도냐”고 조심스럽게 수익 규모를 물었고, 장영은 “그렇다”고 답해 상당한 투자 수익을 거뒀음을 짐작하게 했다.

미자는 “너 재벌이네! 오빠!”라며 갑자기 동생을 ‘오빠’라고 부르며 놀라움을 드러냈다.

특히 장영이 매수한 주식은 현재 약 230만 원 수준까지 상승한 것으로 알려졌다. 49만 원에 매수한 주식이 4배가 넘는 가격으로 뛰어오른 셈이다.

한편 ,미자는 배우 장광과 전성애 부부의 딸로 지난 2022년 개그맨 김태현과 결혼했다. 현재 유튜브 채널 ‘미자네 주막’을 운영하면서 쇼호스트로도 활동하고 있다.