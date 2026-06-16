서울 및 수도권 아파트 가격이 높은 수준을 유지하는 가운데, 분양가상한제가 적용되는 공공분양 주택에 대한 관심이 이어지고 있다. 특히 신혼부부와 예비부부 등을 대상으로 공급되는 신혼희망타운은 가격 경쟁력과 정책 금융 지원 제도를 갖춘 주거 유형으로 꼽힌다.

신혼희망타운은 혼인기간 7년 이내 신혼부부와 예비부부, 한부모가족 등을 대상으로 공급되는 공공분양 주택이다. 공공택지에서 공급되는 만큼 분양가상한제가 적용되며, 육아와 교육 인프라를 고려해 조성된다.

입주자는 주택도시기금의 신혼희망타운 전용 주택담보장기대출을 이용할 수 있다. 주거전용면적 60㎡ 이하 주택에 대해 최대 4억원, 주택가액의 70% 범위 내에서 지원되며 대출기간은 최장 30년이다. 금리와 세부 조건은 입주자모집공고 및 관계기관 안내에 따라 적용된다.

이러한 가운데 부천에서는 신혼희망타운 ‘역곡지구 하우스토리’가 6월 본청약을 앞두고 있다.

남광토건이 시공하는 역곡지구 하우스토리는 경기도 부천시 역곡지구에 조성되는 민간참여 공공주택 사업이다. 단지는 지하 1층~지상 25층, 총 1464세대 규모로 계획됐으며, 이 가운데 공공분양 물량은 976세대다. 전용면적은 55㎡ 단일 면적으로 구성된다.

교통 여건으로는 수도권 전철 1호선 역곡역과 7호선 까치울역 이용이 가능하며, 경인고속도로 등 광역 교통망 접근성도 갖췄다. 인근에는 원미산과 부천자연생태공원, 무릉도원수목원 등이 위치해 있다.

교육 환경으로는 단지 앞 유치원 및 초등학교 부지가 계획돼 있으며, 역곡초·중·고교와 가톨릭대학교 성심교정이 인접해 있다.

단지에는 어린이집과 실내 놀이터, 공동육아방, 키즈스테이션 등 육아 관련 시설이 계획돼 있으며, 스카이라운지와 다목적 실내체육관, 게스트하우스 등 커뮤니티 시설도 조성될 예정이다.

역곡지구 하우스토리 견본주택은 경기도 부천시 원미구 상동에 마련되며, 6월 중 개관할 예정이다.