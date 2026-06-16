[헤럴드경제=장윤우 기자] 어깨 통증으로 병원을 찾았다가 갑작스럽게 쓰러진 53세 남성이 뇌사 판정을 받은 뒤 장기기증으로 3명에게 새 삶을 선물했다.

16일 한국장기조직기증원은 지난 2월 26일 고려대학교안암병원에서 김용섭(53) 씨가 뇌사 장기기증으로 간과 신장(양측)을 기증했다고 밝혔다. 김 씨는 2월 20일 어깨 통증으로 병원을 찾았다가 갑작스럽게 흉통을 호소하며 의식을 잃고 쓰러졌고, 이후 상태가 급격히 악화돼 뇌사 상태에 빠졌다.

기증 결정은 가족이 내렸다.

외동딸 재경 씨는 “아버지는 평소 어려운 사람을 보면 도와주며 선한 영향력이 되고 싶어 하셨던 분”이라며 “아버지의 마지막 희생으로 누군가가 새로운 삶을 얻을 수 있다면, 아버지께서도 분명 기증을 원하셨을 것이라고 생각해 동의했다”고 전했다.

강원도 영월 출신인 김 씨는 건설업에 종사하며 성실하게 살아왔다. 딸의 친구들에게도 ‘아빠’라 불릴 만큼 다정했고 딸 재경 씨에게는 사회생활부터 연애 고민까지 털어놓을 수 있는 친구 같은 아버지였다.

젊은 시절 경찰을 꿈꿨지만 가족 부양의 책임감에 그 뜻을 접었다. 어린 시절부터 아버지의 이야기를 들으며 자란 재경 씨는 자연스럽게 제복의 길을 택했다. 현재 9년 차 직업군인으로 육군 제2군단 군사경찰단 중사로 복무 중인 재경 씨는 “아버지의 꿈과 가르침이 영향을 준 것 같다”고 말했다.

딸을 평소 ‘내 분신’이라 부르며 자랑스러워했던 김 씨는 “약한 사람, 힘이 없는 사람의 편에 서야 한다. 군복은 아무나 입을 수 있는 것이 아닌 만큼 행동도 부끄럽지 않아야 한다”고 늘 당부했다고 전해진다.

재경 씨는 아버지에게 전하는 인사에서 “아버지는 늘 저를 자랑스러워하셨지만, 저에게도 아버지는 가장 자랑스러운 분이었다”며 “제게 남겨주신 말씀과 가르침을 가슴에 품고 부끄럽지 않게 살아가겠다. 존경하고, 사랑합니다. 충성”이라고 했다.

한편, 한국장기조직기증원에 따르면 올해 6월 기준 뇌사자 장기기증건은 204건, 뇌사자 조직기증건 116건에 이른다.