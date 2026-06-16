[헤럴드경제=장연주 기자] 그룹 CLC(씨엘씨) 출신 배우 권은빈이 연예계 은퇴를 선언했다.

권은빈은 16일 인스타그램에 “10대 때부터 시작한 길었던 활동기간 동안 시간의 흐름에 따라 자연스레 제 과거와 현재, 미래에 대한 고민을 하게 되는 시간들이 늘어났고, 그 오랜 고민의 끝에 저는 일반인의 삶을 살아가기로 결정했다”고 밝혔다.

그는 “지난 시간들을 돌이켜 보면 일에 대한 애정과 사랑보다는 현재와 미래에 대한 공허함과 불안함 등에 시달리며 보냈던 시간들이 대부분이었음을 느꼈다”며 “그리고 그 부정적인 감정들과 시간들을 극복하고 성장하기 위한 노력 없이, 회피하고 해소하기만을 위한 아쉬운 시간들을 보내왔다”고 돌아봤다.

권은빈은 그러면서 “이제는 그 모든 부정적이었던 시간들과 감정들을 뒤로하고 보다 더 낫고 행복할 미래를 좇아 시간을 쓰기로 결정했다”며 “향후 사전에 이미 예정돼 있던 CLC 해외 그룹일정을 끝으로 모든 연예계 활동을 마무리할 예정”이라고 밝혔다.

그러면서 그는 “그간 보내주셨던 성원에 진심으로 감사드리며 모두 행복하시기를 바라겠다”고 덧붙였다.

한편, 권은빈은 지난 2016년 Mnet ‘프로듀스 101’로 데뷔 후 그룹 CLC 멤버로 합류했으며 팀은 2022년 해체됐다. 이후 ‘어쩌다 가족’, ‘멀리서 보면 푸른 봄’, ‘오월의 청춘’, ‘배드파파’, ‘디어엠’ 등에 출연하며 배우로도 활동했다. 권은빈은 지난 달 큐브엔터테인먼트와 전속계약을 종료했다.