“혈당·체지방 위한 건강 솔루션 확대”

최근 중장년층 사이에서는 단순히 체중계 숫자를 줄이는 다이어트보다 건강한 생활습관과 균형 잡힌 몸 상태를 유지하려는 ‘헬시 에이징(Healthy Aging)’ 트렌드가 확산되고 있다. 특히 50~60대는 나이가 들수록 기초대사량과 근육량이 감소하고 체지방이 늘어나기 쉬워 체중 감량뿐 아니라 혈당과 체지방을 함께 관리하는 것이 중요하다.

정관장의 혈당 건강 전문 브랜드 ‘지엘프로(GLPro·사진)’는 이러한 소비자 니즈를 반영해 혈당과 체지방을 함께 관리할 수 있는 제품을 선보이고 있다. 혈당 조절에 도움을 줄 수 있는 기능성을 인정받은 정관장 홍삼을 주원료로 사용하며, 당류 0g 설계를 적용해 혈당 케어에 초점을 맞췄다.

‘지엘프로 더블컷’은 식약처가 인정한 체지방 감소 기능성 원료인 레몬밤추출물혼합분말을 함유해 혈당 케어는 물론 체지방과 내장지방 관리까지 고려했다.

정관장은 여름철 체지방 관리 수요가 높아지는 시기를 맞아 지엘프로 프로모션도 진행한다. 6월 30일까지 진행되는 정관장 ‘힘내라 대한민국 건강을 정하세요’ 프로모션을 통해 지엘프로 코어와 지엘프로 더블컷 주요 제품을 15% 할인 판매한다.

김태열 선임기자