서울경찰청 주관 청소년 불법도박 근절 캠페인 참여 고광범 볼트테크코리아 대표 지목 받아 동참 다음 주자로 강정훈 iM뱅크 은행장 지목

[헤럴드경제=홍석희 기자] 윤승현 웅진씽크빅 대표이사가 청소년 대상 불법 사이버도박의 위험성을 알리는 범사회적 릴레이 캠페인에 동참했다.

웅진씽크빅은 윤 대표가 서울경찰청이 주관하는 ‘청소년 불법도박 근절 릴레이 캠페인’에 참여했다고 16일 밝혔다.

이 캠페인은 2024년 시작된 국민 참여형 릴레이 활동이다. 온라인과 모바일 환경을 중심으로 청소년 사이에서 확산하는 불법 사이버도박의 심각성을 알리고, 도박 범죄를 예방하자는 취지로 진행되고 있다.

윤 대표는 고광범 볼트테크코리아 대표의 지목을 받아 이번 캠페인에 참여했다. 디지털 환경에 익숙한 청소년들이 불법 사이버도박 피해를 보기 전에 선제적인 예방과 근절 노력이 필요하다는 데 공감해 동참을 결정했다.

윤 대표는 “청소년을 겨냥한 불법 사이버도박은 미래 세대의 건강한 성장을 위협하는 범죄”라며 “단순한 사회 문제를 넘어 교육 기업이 함께 대응해야 할 과제이기도 하다”고 말했다.

이어 “웅진씽크빅은 아이들의 교육과 올바른 성장을 지원하는 기업으로서 학습 환경 밖에서 일어나는 위협에도 목소리를 낼 것”이라며 “우리 사회 전체가 아이들의 건강한 성장을 지켜내는 울타리가 되어 주길 바란다”고 덧붙였다.