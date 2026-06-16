“당 지도부, 국민 기대에 부응하고 있나” “청년들 순수한 열망이 특정 정치인의 생존 연료 되어서는 안 돼”

[헤럴드경제=손인규 기자] 오세훈 서울시장이 국민의힘 장동혁 대표가 ‘재선거’ 주장만을 하며 당을 소모적인 방향으로 몰아가고 있다고 지적했다. 그러면서 지금 당이 할 일은 선관위에 대한 혁신 개혁 방안을 마련해 국민 앞에 제시하는 것이라고 강조했다.

오 시장은 16일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “이번 지방선거에서 국민이 국민의힘에 보내주신 민심은 분명했다”며 “국민 눈높이에 맞는 대안정당으로 다시 태어나, 정부·여당의 독주를 제대로 견제하라는 엄중한 명령이었다”고 적었다.

이어 “최근의 정당 지지율 상승 역시 변화하고 쇄신하는 국민의힘에 거는 국민의 마지막 기대감”이라고 덧붙였다.

그러면서 “그러나 지금 당 지도부는 과연 그 기대에 부응하고 있냐”며 “지금 당이 해야 할 일은 철저한 진상규명과 책임자 처벌, 그리고 선거제도의 근본적 개혁”이라고 강조했다.

이어 오 시장은 “그런데도 장동혁 대표는 온 당을 소모적인 ‘재선거 주장’으로만 몰아가고 있다”며 “그것이 진실 규명을 위한 투쟁인지, 아니면 자신의 흔들리는 정치적 입지를 지키기 위한 정략적 구호인지 국민은 모두 알고 있다”고 지적했다.

오 시장은 “특히 민주주의를 바로 세우겠다며 거리로 나온 2030 청년들의 순수한 열망이 특정 정치인의 정치적 생존을 위한 연료로 소비되어서는 안 된다”며 “청년들은 누군가의 정치적 방패가 되기 위해 광장에 나온 것이 아니라 공정과 상식, 그리고 무너진 선거 정의를 바로 세우기 위해 나온 것”이라고 강조했다.

그러면서 “지금 국민의힘이 집중해야 할 책무는 국정조사와 특검을 통해 진상을 끝까지 밝혀 책임자를 처벌하고 선관위에 대해 해체 수준의 혁신 개혁 방안을 마련해 국민 앞에 제시하는 것”이라고 적었다.

마지막으로 오 시장은 “국민의 신뢰를 회복할 수 있는 골든타임이 특정인의 정치적 계산 때문에 허비되는 현실이 매우 우려스럽다”며 “다가오는 원내 의원총회가 국민의힘이 나아갈 올바른 방향을 보여주는 계기가 되기를 바란다”고 강조했다.