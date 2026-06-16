111평 규모 확장…제주 지역 최대 키즈 매장

[헤럴드경제=김진 기자] 롯데관광개발은 제주 드림타워 복합리조트 내 K-쇼핑몰 ‘한컬렉션’이 제주 최대 키즈 매장으로 리뉴얼됐다고 16일 밝혔다.

한컬렉션은 제주 드림타워 3~4층에 있는 쇼핑몰이다. 남성 패션, 여성 패션, 캐주얼 등 14개 카테고리의 450여개의 브랜드를 만날 수 있다.

한컬렉션 키즈 매장은 기존 약 33.94㎡(약 10평)에서 10배 이상 확장한 367.24㎡ (약 111평) 규모로 이전 오픈했다.

의류 중심이었던 기존 전개에서 벗어나 잡화, 키즈 뷰티까지 카테고리를 크게 늘렸다. 신생아부터 취학아동 의류는 물론 가방, 모자, 신발, 선글라스, 헤어 액세사리 등 잡화류를 만날 수 있다. 버블배스, 미술용품, 완구 등 각종 키즈 용품과 키즈 뷰티 제품도 한자리에 모았다.

롯데관광개발 관계자는 “온 가족이 한 곳에서 원스톱 쇼핑을 즐길 수 있게 됐다”며 “가족 단위 글로벌 관광객의 필수 쇼핑 코스로 빠르게 자리 잡을 것으로 기대된다”고 말했다.

한컬렉션은 최근 싱가포르, 대만, 중국, 일본, 미국 등 다양한 국적의 글로벌 고객들이 찾고 있다. 한컬렉션 관계자는 “K-패션의 위상이 높아지자 국내 MZ세대뿐만 아니라 한국의 패션 문화를 경험하려는 외국인 관광객들의 구매율이 증가하는 추세”라고 설명했다.