[헤럴드경제=정대한 기자] 오뚜기가 지난 15일 경기도 안양시 오뚜기 안양공장에 조성한 ‘함태호홀’ 개관식을 개최했다고 밝혔다.

함태호홀은 연면적 8700㎡ 규모로, 지하 2층~지상 5층으로 구성했다. 2023년 9월부터 구조검토와 철거, 증축 공사를 단계적으로 진행했다.

오뚜기는 창업자 풍림 함태호 명예회장의 생애와 경영철학을 기념하고, 오뚜기의 역사와 브랜드 자산을 소개하기 위해 조성했다. 1972년 준공 이후 2009년까지 분말카레 및 스프 공장으로 사용됐던 안양1공장 건물을 활용했다.

현장에서는 창업자 함태호 명예회장의 생애와 경영철학, 오뚜기의 역사와 제품 변천사, 식문화 체험 콘텐츠를 경험할 수 있다. 지상 1층에는 ‘오마트’와 ‘롤리폴리 함태호홀점’이, 2층에는 라운지와 컨퍼런스룸, 식문화원이 있다.

2층 라운지는 1975년 안양1공장 증축 당시 세워진 11개의 기둥을 원형 그대로 보존했다. 식문화원은 약 1만8500권의 국내외 식품 관련 전문 서적을 보유하고 있다. 지상 3층부터 5층까지 이어지는 함태호 아카이브는 함태호 명예회장의 삶과 경영철학을 담은 공간이다.

오뚜기 관계자는 “함태호홀은 오뚜기가 처음 뿌리내린 자리 위에서 오뚜기의 역사와 철학을 되새길 수 있는 공간”이라고 설명했다.