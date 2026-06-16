전국 대학생 80명 선발해 7월 안동·울진서 2박3일 현장 학습 총 2000만원 활동비 지원…우수 3개 팀엔 400만원 장학금 기후위기 대응·숲 보전 아이디어 8월 서울숲 시민 전시로 연결

[헤럴드경제=홍석희 기자] 유한킴벌리가 전국 대학생을 대상으로 숲 환경 교육 프로그램 ‘우리강산 푸르게 푸르게 2026 그린캠프’ 참가자를 모집한다. 올해 참가자들은 산불피해지와 생태 복원지, 아름다운 숲 선정지를 찾아 숲의 훼손과 회복 과정을 체험하고, 기후위기 대응 아이디어를 시민들과 직접 공유하게 된다.

유한킴벌리는 숲을 체험하고 기후위기 시대 사회문제 해결에 참여하고 싶은 전국 대학생을 대상으로 ‘우리강산 푸르게 푸르게 2026 그린캠프’ 참가자를 모집한다고 16일 밝혔다.

참가 희망자는 7월 2일까지 공식 홈페이지를 통해 개인 또는 4인 이내 팀 단위로 지원할 수 있다. 선발 인원은 총 80명이다. 참가자들은 8명씩 10개 조로 구성돼 활동한다.

그린캠프 참가자에게는 총 2000만원 상당의 활동 지원비가 제공된다. 이 가운데 우수 활동 3개 팀에는 400만원 규모의 장학금이 수여된다.

그린캠프는 1988년 시작돼 올해로 38년째를 맞는 국내 장수 숲 환경 교육 프로그램이다. 이론 중심 교육을 넘어 숲을 직접 경험하고, 기후위기 시대의 환경 현안을 학습·토론할 수 있도록 커리큘럼이 구성돼 있다. 유한킴벌리는 그린캠프 이후 숲·환경·생태 분야로 경력을 개발하는 사례가 이어지는 등 미래 환경 리더 양성에도 기여해 왔다고 설명했다.

올해 현장 학습은 7월 14일부터 2박3일간 경북 안동과 울진 일대에서 진행된다. 프로그램은 ‘체감·체험·공감’ 3단계 과정으로 구성됐다.

참가자들은 산불 피해 지역과 생태 복원지를 찾아 숲의 훼손과 회복 과정을 살펴본다. 아름다운 숲 선정지에서 열리는 체험형 프로그램을 통해 숲의 가치도 직접 체험한다. 숲 환경 분야 전문가와 비정부기구(NGO) 활동가의 강연과 멘토링, 조별 토의도 진행된다.

현장 학습을 통해 도출된 조별 기획안은 시민 참여형 전시로 이어진다. 참가자들은 8월 8일 서울숲에서 열리는 전시회에서 각 팀의 기후위기 대응 및 숲 보전 아이디어를 시민들에게 소개할 예정이다.

유한킴벌리 CSR 담당자는 “그린캠프는 ‘우리강산 푸르게 푸르게’ 캠페인을 통해 전해온 숲의 가치를 일상과 사회 속 실천으로 확장하는 데 의의가 있다”며 “숲에서의 경험이 환경 문제를 바라보는 관점을 전환하는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.

유한킴벌리는 1984년부터 ‘우리강산 푸르게 푸르게’ 캠페인을 이어오고 있다. 기후위기 극복에 기여하기 위해 ‘산불피해지복원의 숲’, ‘생물다양성보전의 숲’, 사막화 방지를 위한 ‘몽골 유한킴벌리숲’ 등 다양한 공익사업을 추진해 왔다.

유한킴벌리에 따르면 캠페인을 통해 국내외에 5800만 그루가 넘는 나무를 심고 가꿨다. ‘우리강산 푸르게 푸르게’는 2024년 피앰아이 조사에서 기업 슬로건 인지도 1위를 기록한 바 있다.