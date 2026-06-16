16일 ‘작지만 강한 실무형’으로 구성 ‘시민 주인 되는 민주도시’ 비전 제시

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 민선 9기 울산광역시장직 인수위원회가 16일 울산시상수도사업본부에서 출범식을 가지고 ‘시민이 주인 되는 민주도시 울산’을 시정(市政) 비전으로 제시했다. 시민이 시정의 주인이 되는 민주적 시정 운영을 바탕으로 정책 수립부터 집행, 평가까지 시민 참여를 확대해 모두가 성과를 누리는 울산을 구현하겠다는 구상이다.

인수위원회는 울산대 법학과 명예교수인 오문완 위원장을 중심으로 한 실무형 조직으로 꾸려졌다. 분과별 대규모 체계를 지양하고 시정 실무와 정책 전문성을 갖춘 인사들로 위원회를 구성했다. 당선인이 직접 업무보고를 받고 주요 현안을 점검하는 방식으로 운영해 효율성을 높인다는 것이다.

김상욱 당선인은 “이번 인수위원회는 화려한 직함과 거창한 외형이 아니라 오직 일로써 말하는 실무형 조직”이라며 “시민의 이익을 대변하는 공심(公心)을 출발점으로, 진영과 정파를 떠나 울산 시민 모두를 위한 시정의 청사진을 그리겠다”고 소개했다. 이어 “취임 첫날부터 곧바로 전력을 다해 시정을 이끌 수 있도록 인수위원회와 함께 빈틈없이 준비하겠다”고 덧붙였다.

이날 출범식을 가진 인수위원회는 기획조정실 업무보고를 시작으로 첫 공식 일정에 들어갔다.

인수위원회는 이달 말까지 실·국별 업무보고를 받고 시정 전반을 점검할 계획이다. 특히 ▷시내버스 등 시민 이동권 보장 ▷노동이 존중받는 산업 인공지능 전환(AX) ▷동북아 에너지 물류거점(허브) 구축 등 주요 공약의 실행 방안도 함께 검토한다.

오문완 인수위원장은 “산업수도 울산의 경쟁력은 노동과 산업의 조화로운 발전에서 나온다”며 “노동이 존중받는 산업 인공지능 전환과 미래 성장동력 확보를 위한 정책 과제를 면밀히 검토해 민선 9기 시정의 기반을 마련하겠다”고 말했다.

한편 인수위원회는 지난 15일까지 공개 추천을 받은 시민 추천 인사를 포함해 자격 검증을 거쳐 위원과 자문위원을 순차적으로 위촉할 예정이다.