‘절대 열세’ 예측 뒤엎고 역전승 시릴 간은 페레이라에 2R TKO승

[헤럴드경제=조용직 기자] 불굴의 사나이 저스틴 게이치(37·미국)가 세 번의 도전 끝에 난공불락으로 여겨지던 일리아 토푸리아(29·조지아/스페인)를 꺾고 UFC 라이트급(70.3㎏) 챔피언에 등극했다.

저스틴 게이치(28승 5패)는 지난 15일(이하 한국시간) 미국 워싱턴DC 백악관에서 열린 미국 건국 250주년 기념 ‘UFC 프리덤 250’ 대회 메인 이벤트에서 챔피언 토푸리아를 잽과 라이트로 두들겨 4라운드 종료 코너 스톱에 의한 TKO 승리를 거뒀다.

토푸리아가 게이치의 펀치를 안면에 잇따라 맞고 안와골절로 의심되는 고통을 호소하자 친형이자 코치인 알렉산드레 토푸리아가 기권 의사를 표했다.

강력한 펀치를 앞세운 챔피언 토푸리아는 바로 KO 시키겠다는 듯이 경기 시작부터 거칠게 게이치를 압박했다. 하지만 게이치는 강력한 잽으로 토푸리아의 눈 쪽에 열상을 입혔다. 토푸리아가 가까이 들어오면 칼라 타이를 잡아 움직임을 막은 뒤 더티 복싱으로 토푸리아를 공격했다. 스트레이트에 가까운 길게 찌르는 스트레이트와 더티 복싱이 복싱 대가 토푸리아의 공략 열쇠였따.

2라운드에 피니시 당할 뻔한 위기도 있었다. 토푸리아는 게이치의 안면에 주먹이 닿지 않자 바디 샷으로 선회했다. 강력한 왼손 훅이 몇 차례 복부에 얹히며 게이치가 충격을 입었다. 이에 토푸리아는 게이치를 철창에 몰아넣고 바디 샷 연타를 날렸고, 왼손 바디 샷에 게이치가 쓰러졌다. 토푸리아는 그라운드로 따라 들어가 암바와 트라이앵글 초크 서브미션을 노렸지만 게이치가 막아내며 위기를 넘겼다.

3라운드에 강력한 원투가 꽂히며 승부가 완전히 뒤집혔다. 서브미션을 노리다가 체력이 소진된 토푸리아의 동작이 둔해졌고 게이치의 잽이 다시 토푸리아의 안면에 얹히기 시작했다. 타격 맛을 본 게이치는 잽에 이어 강력한 스트레이트까지 적중시켰고, 토푸리아는 다리에 힘이 풀렸다. 이어진 타격전에서도 안면에 많은 타격을 허용한 토푸리아는 시야가 상당 부분 차단될 만큼 양쪽 눈이 모두 부어 올랐다.

경기는 4라운드까지 이어졌지만 토푸리아는 한계에 다다랐다. 끝내 테이크다운에 성공해 톱 포지션을 차지하기도 했지만 게이치가 금세 일어났다. 라운드 후반 다시 한번 테이크다운을 시도했지만 게이치가 막아냈고, 역으로 엎드린 자세의 토푸리아의 옆구리에 강력한 니킥을 맞혔다. 4라운드 종료 후 토푸리아의 코너는 기권했다. 토푸리아는 바로 병원으로 이송됐다.

은퇴 압박 속에도 버티고 버티며 이 자리에 오른 게이치는 이날 챔피언 등극으로 불굴의 성공 신화를 썼다. 게이치는 2020년 5월 UFC 249에서 토니 퍼거슨을 꺾고 잠정 챔피언에 오른 뒤 10월 챔피언 하빕 누르마고메도프에게 도전했지만 2라운드 서브미션패했다. 2022년 UFC 274에서 타이틀을 박탈당한 전 챔피언 찰스 올리베이라에 맞서 두 번째 타이틀 도전에 나섰지만 1라운드에 서브미션패했다.

그러나 그는 포기하지 않았다. 지난 1월 UFC 324에서 패디 핌블렛을 만장일치 판정으로 꺾고 잠정 챔피언에 등극한 게이치는 챔피언 토푸리아마저 꺾고 UFC 라이트급 통합 챔피언에 올랐다.

도박사들의 1 대 6 열세 전망을 딛고 백악관에서 대역전극을 연출했다. 그는 경기 후 인터뷰에서 “나는 미국인”이라며 “우린 250년 전 (영국을 상대로) 1 대 6보다 심한 언더독이었지만 지금 번성하고 있다”고 소감을 밝혔다. 이어 “내가 믿을 수 없을 정도로 전설적인 순간”이라며 감격했다.

게이치는 내구력과 끈기, 용기를 승리의 비결로 제시했다. 그는 “토푸리아는 초반에 누구와도 비교할 수 없는 기술을 갖고 있기에 나는 초반 라운드에서 살아남아야 했다”며 “누구도 3라운드 이후, 특히 4, 5라운드에서 나를 이길 수 없다”고 역전극을 되돌아봤다. 이어 “난 격투기를 위해 태어난 사람”이라며 “난 역사상 가장 꾸준히 흥미진진한 경기를 펼치는 파이터”라고 큰소리쳤다.

게이치는 자신의 별명대로 또 한 번의 ‘하이라이트’를 연출하며 파이트 오브 더 나이트(40만 달러)와 퍼포먼스 오브 더 나이트(42만 5천달러) 보너스를 동시 수상했다. 보너스로만 한화로 약 12억5000만원을 챙겼다. UFC 16 경기에서 17개의 보너스를 수상한 게이치는 최다 보너스 부문 역대 3위로 올라섰다.

코메인 이벤트에선 UFC 헤비급(120.2kg) 랭킹 1위 ‘봉 가맹(착한 아이)’ 시릴 간(36·프랑스)이 잠정 챔피언에 등극했다. 간은 세 체급 정복에 도전한 전 UFC 미들급-라이트헤비급 챔피언 알렉스 페레이라(38·브라질)에게 2라운드 1분 27초에 잽 녹다운에 이은 펀치 연타로 TKO승을 거뒀다.

간(14승 2패 1무효)은 기민한 움직임과 다채로운 공격으로 우세를 점했다. 간은 페레이라의 펀치 거리 바깥에서 활발하게 움직이며 다양한 킥과 펀치를 날렸다. 테이크다운 동작도 섞어가며 페레이라를 교란시켰다. 페레이라의 공격은 간에게 거의 닿지 않았지만 간의 공격은 지속적으로 페레이라에게 적중됐다.

2라운드 결정적인 카운터 잽이 터졌다. 페레이라가 잽을 던지며 전진하다 간의 잽을 맞고 쓰러졌다. 간은 해머링과 엘보로 피니시를 노렸지만 페레이라가 버텨내고 일어났다. 간이 아직 충격에서 벗어나지 못한 페레이라를 강하게 밀어붙이며 펀치 연타를 집어넣자 주심은 경기를 중단시켰다.

손 쉬운 승리를 거둔 간은 “모두가 내가 훌륭한 운동 선수고 움직임과 기술이 좋단 걸 알고 있었지만 그럼에도 나를 과소평가했다”며 “난 굉장히 터프한 정신까지 지니고 있다”고 강조했다. .

이로써 간은 두 번째로 UFC 헤비급 잠정 챔피언에 등극했다. 2021년 UFC 265에서 데릭 루이스를 펀치 TKO로 꺾은 간은 2022년 UFC 270에서 당시 챔피언 프랜시스 응가누와의 통합 타이틀전을 벌였지만 판정패했다. 정식 챔피언 톰 애스피널이 눈 부상에서 돌아온다면 간은 또 한 번의 통합 타이틀전을 치르게 된다. 애스피널이 끝내 복귀하지 못할 경우 간이 정식 챔피언으로 승격된다.