[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]‘2026 대구세계마스터즈육상경기대회(WMAC Daegu 2026)’ 참가자가 잇따르면서 대회 참가 열기가 한층 고조되고 있다.

16일 대구세계마스터즈육상경기대회 조직위에 따르면 올해 대회에 대한민국 여자 높이뛰기 역사상 최고의 선수로 평가받는 김희선(63)씨와 국가대표 높이뛰기 선수 출신 도호영(66)씨 부부가 나란히 높이뛰기 종목 참가 신청을 마쳤다.

김희선씨는 선수 시절 한국신기록을 무려 11차례 경신하며 한국 여자 높이뛰기의 새로운 역사를 쓴 선수로, 특히 1988 서울올림픽에서 1m 92cm를 넘어 한국신기록을 수립하며 결선에 진출해 최종 8위를 기록했다.

이어 1990년 제44회 전국육상경기선수권대회에서 1m 93cm를 기록하며 다시 한번 한국신기록을 경신했다.

당시 수립한 1m 93cm 기록은 36년이 지난 현재까지도 깨지지 않고 있는 한국 여자 높이뛰기 최고 기록이다.

남편 도호영씨는 국가대표 높이뛰기 선수 출신으로 김희선 선수의 현역 시절 선배이자 동료 선수였으며 이후 국가대표 높이뛰기 코치와 지도자로 활동하며 한국 육상 발전에 힘써 왔다.

또 중·고교 시절 중·장거리 선수로 활약했던 육상인 문기숙(64) 씨도 10km 달리기 종목 참가 신청을 완료했다.

2002년부터 무료 달리기 교실을 운영하며 생활체육 저변 확대에 기여해 왔으며 서울국제마라톤과 춘천마라톤 마스터즈 부문 우승 등 전국 마라톤대회에서 70여회 입상 경력을 보유했다.

앞서 참가 신청을 마친 황영조 홍보대사(10km 달리기)와 함께 국가대표 출신 육상인들의 참가가 이어지면서 선수 출신과 생활체육인이 함께하는 축제 분위기를 더욱 고조시키고 있다.

이와함께 해외에서는 태국의 106세 참가자 사왕 잔프람(Sawang Janpram)이 투포환, 창던지기, 원반던지기 등 3개 종목에 참가 신청을 마쳐 큰 관심을 모으고 있다.

진기훈 조직위 사무총장은 “김희선·도호영 부부와 문기숙 씨, 그리고 106세 태국 참가자와 같은 감동적인 도전이 더 많은 시민들에게 용기와 희망을 전하고 생활체육 참여 확산과 대회의 성공 개최에도 큰 힘이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

한편 2026 대구세계마스터즈육상경기대회는 대구시와 세계마스터즈육상연맹(WMA)이 공동 개최하는 세계 최대 규모의 마스터즈 육상대회다.

오는 8월 22일부터 9월 3일까지 대구스타디움 일원에서 개최된다. 35세 이상이면 누구나 참가할 수 있다.