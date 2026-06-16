의료진이 현장 찾아 건강상담…‘온열질환 예방 캠페인’도 꾸준

[헤럴드경제=정찬수 기자] 쿠팡로지스틱스서비스(CLS)가 위탁배송업체 소속 배송기사들에게 맞춤형 건강관리 프로그램을 제공한 결과, 참여자 10명 중 9명의 건강 지표가 개선됐다고 16일 밝혔다.

CLS는 지난해 3월부터 서울·대전·대구·부산·제주 등 전국 위탁배송기사(퀵플렉서)를 대상으로 KMI한국의학연구소와 업무협약을 통해 ‘퀵플렉서-케어’ 프로그램을 전개했다. 전문 의료진이 1대1 건강상담을 바탕으로 개별 목표를 설정해 영양·식이 교육·스트레칭·금연·절주·수면 교육 등 맞춤형 건강관리를 진행했다. 그 결과 이상지질혈증(72.7%)·혈압(63.6%)·비만(62.5%)·당뇨(60%) 등 만성질환 지표가 개선됐다.

온열질환 예방 캠페인도 이어가고 있다. KMI 의료진은 지난 4일에 이어 11일 남양주2 캠프를 방문해 혈압·혈당·콜레스테롤·체성분 측정 및 문진 결과를 기반으로 온열질환 예방방법을 상담했다. 이날 현장을 찾은 홍용준 CLS 대표이사는 배송기사들에게 이온음료·아이스넥·식염포도당 등이 담긴 온열질환 예방키트를 제공하고 ‘차폐식 대형 냉방 구역’을 점검했다.

CLS 관계자는 “CLS와 위탁배송업체들은 배송기사의 건강을 위해 검진 항목을 확대하고, 맞춤형 건강관리 프로그램을 전액 지원하고 있다”며 “앞으로도 배송기사의 건강상태가 실질적으로 개선되도록 위탁배송업체와 협력할 것”이라고 전했다.