1·2회차 연속 조기 매진…신청, 전 대회보다 2.5배 이상↑ 외국인 참가자 4배 늘어…도심 속 힐링·비경쟁 걷기 호평

[헤럴드경제=정찬수 기자] CJ푸드빌이 운영하는 N서울타워의 ‘2026 글로벌 나이트 워크’ 1회차 행사가 지난 13일 성황리에 마무리됐다.

1·2회차 참가 신청이 조기에 마감되는 등 현재까지 누적 티켓 판매량은 3600명을 돌파했다. 직전 행사인 2023년 대비 참가자가 2.5배 이상 늘었다. 특히 외국인 참가자는 약 4배 증가했다. 일부 외국인 참가자는 이 행사에 참가하기 위해 한국 방문을 결정하기도 했다.

행사는 6월 13일 1회차를 시작으로 7월 4일과 11일 등 3회에 걸쳐 진행한다. 코스 길이는 6㎞다. 도보 기준 1시간 30분이면 완주할 수 있는 비경쟁형 걷기 행사다. 만삭의 임산부부터 어린이를 동반한 가족 단위 참가자나 동호회·기업 단체 등 다양한 유형의 참가자들이 대거 참여했다.

각 회차별 100명 선착순으로 모집한 ‘워크&미션 메이트(Walk & Mission Mate)’ 프로그램도 1~3회차 모두 조기 마감됐다. 랜덤으로 팀을 구성해 딱지치기, 단체 제기차기, 포토 미션 등 코스 곳곳의 미션을 함께 수행하는 방식으로 자연스러운 교류가 이뤄졌다.

피니시라인인 N서울타워 광장에서는 완주 기념 메달과 전망대 입장권을 받은 완주자들이 K-팝 기반의 디제잉 공연과 함께 서울 야경을 감상하는 애프터 파티를 즐겼다. 현장에 마련된 ‘남산 나이트 마켓’에서는 두루미 분식의 K-스트리트 푸드를 비롯해 N버거, 통삼겹 BBQ 플래터, 남산포차 등 다양한 먹거리를 선보였다.

CJ푸드빌 관계자는 “남산의 자연과 서울의 야경, 미식과 교류가 결합된 행사에 대한 높은 관심과 수요를 확인할 수 있었다”면서 “N서울타워를 대표하는 여름을 대표하는 콘텐츠로 자리 잡을 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.