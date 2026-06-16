16일부터 7월 19일까지 약 1개월간 공모 경제발전공유사업, 우리 기업 진출 강화 방향 개편

[헤럴드경제=서재근 기자] 재정경제부와 대한무역투자진흥공사(코트라)는 ‘KSP(경제발전경험 공유사업) 민간사업 제안제’를 전략성과 실행력을 강화하는 방향으로 개편, 오는 7월 19일까지 공모를 진행한다고 16일 밝혔다.

지난 2022년부터 도입한 ‘KSP 민간사업 제안제’는 협력국이 제안하는 수요에 의존하던 전통적인 사업 발굴 방식에서 벗어나, 우리 기업이 현지 수요 및 자사 경쟁력을 고려해 기획한 사업을 협력국에 선(先) 제안하는 방식으로 진행되어 왔다. 그간 디지털, 에너지, 조선 등 다양한 분야에서 19건의 사업을 정책과제화 했다.

이번 ‘KSP 민간사업 제안제’는 ▷대외경제정책과 연계하여 사업의 전략성을 강화하기 위해 ‘전략분야(AI·디지털 전환, 공급망, 문화·인프라, 그린·에너지)’ 공모 유형 신설 ▷공모절차 간소화 ▷현장밀착형 지원 추진 등 크게 세 가지 방향으로 개편됐다.

향후 정부는 KSP 민간사업 제안제가 ▷협력국 정부와의 경제협력 및 개발투자를 우리 기업이 직접 기획할 수 있는 핵심 수단으로 혁신하고, ▷초기 구상 단계부터 기업과 정부가 협력해 사업성을 높이며, ▷우리 기업의 투자 및 수출 애로 해소 및 환경여건 개선으로 연결될 수 있도록 적극 지원할 계획이다.

한편, 재정경제부와 코트라는 오는 23일 코트라 본사 IKP(Invest KOREA Plaza)에서 KSP 민간제안 사업설명회를 개최하고, 30일 양재 엘타워에서 열리는 ‘글로벌 신통상포럼’ 현장에서 신청기업 대상 1:1 상담 부스를 운영할 계획이다.

공모 참여 희망 기업과 기관은 오는 7월 19일까지 KOTRA 무역투자24를 통해 신청서를 제출하면 된다.