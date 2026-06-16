U+드라이브 기반 고도화 ‘토요타 커넥트’ 적용 토요타 TV·에센셜 등 TV·음악 기능 도입

[헤럴드경제=차민주 기자] LG유플러스가 차량 커넥티드 서비스 ‘토요타 커넥트(Toyota Connect)’를 토요타의 신형 SUV 모델 ‘올 뉴 RAV4’에 탑재한다.

16일 LG유플러스는 한국토요타자동차와 협력해 개발한 토요타 커넥트를 고도화고, 이를 토요타 올 뉴 RAV4에 도입한다고 밝혔다. 토요타 커넥트는 통합 인포테인먼트 서비스 ‘U+드라이브(U+Drive)’를 기반으로 내비게이션, 음악 스트리밍, TV 콘텐츠, 음성인식을 제공하는 플랫폼이다.

LG유플러스는 이번 고도화를 계기로 토요타 커넥트에 엔터테인먼트 콘텐츠와 새로운 내비게이션 기능을 추가했다고 강조했다.

우선 차량 내에서 뉴스·경제·골프 등 다양한 실시간 채널과 주문형비디오(VOD) 콘텐츠를 시청할 수 있는 ‘토요타 TV’를 탑재했다. 또 큐레이션 기반 음악 서비스 ‘essential;(에센셜)’도 추가했다.

아울러 온·오프라인 환경을 모두 지원하는 하이브리드형 내비게이션도 적용했다. 하이브리드 내비게이션은 통신이 원활하지 않은 구간에서도 끊임없는 길 안내를 제공, 안정적인 운전을 지원한다.

향후 LG유플러스는 고객의 이용 패턴과 선호를 지속해서 반영해 토요타 커넥트에서 제공하는 서비스를 업데이트한단 방침이다. 더불어 ‘올 뉴 RAV4’ 이후 모델에도 토요타 커넥트가 적용될 수 있도록 한국토요타자동차와 협력을 이어갈 계획이다.

배준형 LG유플러스 모빌리티사업TF 리드는 “이번 ‘올 뉴 RAV4’를 통해 선보인 고도화된 ‘토요타 커넥트’는 토요타의 모빌리티 기술과 LG유플러스의 디지털 서비스 역량이 결합한 결과물”이라며 “앞으로도 인포테인먼트를 비롯한 다양한 차량용 서비스를 개발해 고객의 카 라이프 혁신에 앞장설 것”이라고 말했다.

한편, LG유플러스는 지난 2022년 출시된 렉서스 플러그인 하이브리드 모델 NX 450h+와 하이브리드 모델 NX 350h를 시작으로 다양한 토요타·렉서스 차량에 인포테인먼트 플랫폼을 적용하는 등 한국토요타자동차와의 협력을 강화해 왔다고 언급했다.