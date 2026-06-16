독일 ‘이엠파워 2026’ 참가 전시장 전면에 초고압 변압기 배치

[헤럴드경제=한영대 기자] LS일렉트릭은 오는 23~25일(현지시간) 독일 뮌헨에서 열리는 ‘이엠파워(EM-Power) 2026’에 참가한다고 16일 밝혔다.

이엠파워 2026은 유럽 최대 에너지 전시회인 더 스마터 E 유럽의 핵심 전시 중 하나이다. 스마트 전력망과 송·배전 인프라 등 미래 전력 시스템 분야를 전문적으로 다룬다.

LS일렉트릭은 ‘더 스마트한 전력 시스템을 완성하는 토탈 설루션 파트너’를 주제로 초고압 변압기, 몰드 변압기, 직류 배전 솔루션 등을 선보인다. 전시장 전면에는 132㎸(킬로볼트)급 90㎹A(메가볼트암페어) 초고압 변압기를 배치한다. 이와 함께 1500㎸A(킬로볼트암페아) 몰드 변압기, 35㎸급 고압 배전반(MCSG)도 선보인다.

LS일렉트릭은 직류(DC) 패키지 설루션도 소개할 예정이다. AI 데이터센터로 인한 전력 수요 급증으로 에너지 운영 안정성을 높일 수 있는 직류 기반 전력 시스템이 글로벌 시장에서 주목을 받으면서다.

인공지능(AI) 투자, 전력망 노후화 등으로 유럽 내 전력기기 수요가 증가하고 있는 가운데 LS일렉트릭은 초고압 변압기 등을 앞세워 유럽 시장 공략에 속도를 낼 계획이다.

유럽연합(EU) 집행위원회는 2030년까지 약 5840억유로(약 930조원)의 전력망 투자가 필요할 것으로 분석하고 있다. 2040년까지는 총 1조2000억유로(약 1900조원) 수준의 투자가 필요하다고 집계하고 있다.

LS일렉트릭 관계자는 “이번 전시 참가를 통해 초고압부터 배전에 이르는 토탈 전력 솔루션 경쟁력을 강조하고 유럽 시장에서 브랜드 위상을 더욱 공고히 할 것”이라며 “유럽 시장에서 수요가 급증하는 친환경·고효율 솔루션 라인업을 강화해 북미에 이은 차세대 전략 시장인 유럽 공략을 본격화하겠다”고 말했다.