신제품 2종(A7·A5) 선봬 기존 올인원타워 대비 공간활용도 ↑ A7 코어+ 컴팩트타워(99만원), 최대 흡입력 220W 물통 용량 450mL, 30분 이상 물걸레 청소 가능 A5 컴팩트타워, 79만원 무선청소기 라인업 5종으로 확대…선택 폭 넓혀

[헤럴드경제=김현일 기자] LG전자가 거치대 부피를 줄여 공간 활용도를 높인 무선청소기 신제품 ‘컴팩트타워’ 2종을 출시한다고 16일 밝혔다.

이번 신제품은 청소기 본체 충전과 자동 먼지비움 기능을 수행하는 타워(거치대) 부피를 기존 올인원타워 제품 대비 약 40% 줄인 것이 특징이다. 작아졌지만 먼지통 용량은 2.1L로 넉넉하다.

본체 내 필터와 먼지통은 분리해 물세척할 수 있어 위생 관리도 편리하다. 대표 모델인 ‘A7 코어+ 컴팩트타워’의 흡입력은 최대 220W(와트)다.

물걸레 겸용 모델을 선택할 경우 먼지 흡입과 물걸레 청소를 한 번에 해결할 수 있다. 450mL 대용량 물통을 탑재해 물을 한 번만 보충하면 30분 이상 물걸레 청소가 가능하다. 청소 중 물이 자동 공급되는 시스템을 적용 사용자 편의성을 높였다.

이번 신제품을 포함한 LG전자 무선청소기는 금속망 필터, 마이크로 필터, 배기 필터 등 총 5단계에 걸쳐 배출 공기 중 먼지를 걸러낸다. 타워 내 먼지통도 3단계 차단 시스템을 갖췄다.

신제품은 오는 17일 A7 모델을 시작으로 온라인 브랜드샵과 LG베스트샵 등 오프라인 매장에서 순차적으로 만나볼 수 있다. 출하가는 A7 코어+ 컴팩트타워 99만원, A5 컴팩트타워 79만원이다.

구독 서비스를 이용할 경우 A7 코어+ 컴팩트타워의 월 구독료는 3만900원(6년 프리미엄 계약 기준)이다. 계약 기간 먼지망 청소 및 필터 교체 등 전문가의 관리 서비스를 받을 수 있다.

LG전자는 이번 신제품 출시를 통해 무선청소기 라인업을 총 5종으로 확대하며 고객 선택의 폭을 넓혔다.

전체 라인업은 ▷AI가 고객의 사용 패턴을 분석해 흡입력을 알아서 조절해주는 프리미엄 모델 ‘A9 AI’ ▷파워와 실용성을 겸비한 ‘A7 코어+’(올인원타워/컴팩트타워) ▷가벼워 손목 부담을 덜어주는 ‘A5’(컴팩트타워/충전 전용 거치대)로 구성된다.

손창우 LG전자 리빙솔루션사업부장은 “주거 공간과 라이프스타일에 대한 깊은 이해를 바탕으로 유선, 무선, 로봇 등 다양한 청소 제품군에서 보다 효율적이고 편리한 고객 경험을 선보일 것”이라고 말했다.