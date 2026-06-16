서울 강서구, 민선 9기에 기존 구정 비전 ‘함께 더하는 미래, 같이 나누는 강서’ 유지 관행적인 브랜드 아이덴티티(BI) 교체 지양, 구정 운영의 연속성·안정성 확보 구민 중심의 정책 추진에 행정 역량 집중

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강서구(구청장 진교훈)는 민선 9기 출범을 맞아 민선 8기의 구정 비전을 그대로 유지해 구정 운영의 연속성을 확보, 정책 추진 동력을 한층 강화하겠다고 밝혔다.

민선 8기에 수립된 구정 비전인 ‘함께 더하는 미래, 같이 나누는 강서’는 주민과 함께 지역의 미래를 만들고 그 혜택을 골고루 나눈다는 구정 핵심 가치와 지향점을 담고 있다.

구는 이 비전의 취지와 중요성을 고려해 민선 9기에도 일관된 구정 기조를 이어가기로 결정했다.

해당 비전은 그간 각종 도시 시설물과 홍보물 등에 활용되며 구정을 상징하는 대표 이미지로 자리 잡았다.

이에 구는 브랜드 아이덴티티(BI) 교체 예산을 절감, 그 재원과 행정 역량을 구민의 삶의 질 향상과 주요 정책 추진에 집중할 계획이다.

현재 강서구는 민선 8기의 주요 현안과 공약사업의 내실 있는 마무리에 집중하는 한편, 다가오는 민선 9기 출범을 체계적으로 준비하고 있다.

오는 7월 1일 출범하는 민선 9기에는 기존에 다져온 안정적인 토대 위에 새롭게 제시된 공약과 핵심 사업을 본격적으로 추진해 구민이 구정의 실질적인 주인이 되는 정책을 펼쳐나갈 예정이다.

진교훈 강서구청장은 “구민이 체감할 수 있는 변화를 만들어 내는 것이 행정의 가장 중요한 역할”이라며 “민선 8기 동안 쌓아온 성과를 이어가면서도 변화하는 행정 여건과 구민 수요를 반영한 새로운 정책과 공약을 속도감 있게 추진하겠다”고 말했다.