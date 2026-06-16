[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]HXD화성개발은 최근 일본 에이스몰 공법협회(エースモール 工法協会)와 기술협력에 관한 업무협약(MOU)을 체결했다고 16일 밝혔다.

에이스 몰(ACE MOLE) 공법은 일본에서 통신선로의 지하 관로 매설 등 소구경 적용 목적으로 개발돼 현재는 하수, 오수, 통신, 가스, 수도 등 사회 인프라 관련 정비 등 지하관로 및 비굴착 분야에서도 활용되는 높은 정밀도와 시공 기술력을 요구하는 전문 공법이다.

이번에 도입되는 에이스 몰(ACE MOLE) 공법은 연약지반부터 단단한 암반 지형에 이르기까지 정밀하게 지하를 관통할 수 있는 고정밀 추진 혁신 기술로 곡선 시공이 가능하다.

또 특수 첨가제를 분출해 토사를 이토화(泥土化)하는 ‘이토압식 굴착 및 압송배토(壓送排土) 구조’를 채택해 굴착 시 추진관과 지반 사이의 마찰을 획기적으로 줄이고 공극을 채워줌으로써 지반 안정화 효과가 탁월한 것으로 전해졌다.

특히 이 기술로 도심지 건설 현장에서 소음감소와 싱크홀 방지, 시공 중 차량 통행에 용이한 장점 등 시공 안전성 확보뿐만 아니라 작업 효율성 향상에도 효과가 있을 것으로 기대된다.

대구 신암동 공고네거리 오수관로 사업 현장의 안재현 소장은 “이번 MOU 체결을 통해 공법의 고도화와 현장 적용 확대를 위해 협회와 긴밀한 협력 체결를 구축하고 유지할 계획“이라고 말했다.