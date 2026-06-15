[헤럴드경제=채상우 기자] 중국인 관광객이 인천공항 여직원 휴게실에 무단침입해 배변을 본 사건이 발생했다.

15일 법무부 인천공항 출입국·외국인청 등은 지난 4일 밤 인천공항 제1여객터미널 2층 입국장 출입국심사관 여직원 휴게실 세면실에 중국인 관광객으로 추정되는 남성이 배변을 본 사건이 발생했다고 발표했다.

인천공항 입국장 2층에 있는 출입국심사관 여직원 휴게실은 일반인과 입국객들도 출입할 수 없는 보안구역이다.

사건 발생 후 출입당국은 여성 휴게실 앞에 출입금지 안내판과 펜스를 설치하고, 사내에 사건을 공지한 것으로 전해졌다.

일부 출입국 직원들은 사건 발생 당시 여성 휴게실 출입문 도어락이 정상적으로 작동하지 않았고, 인천공항 출입국·외국인청이 경찰 고발 등 적극적인 조치를 취하지 않고 있다며 불만을 제기한 것으로 알려졌다.

인천공항 출입국·외국인청은 배변이 급한 입국 관광객이 길을 잘못 찾아 배변을 봤을 가능성이 크다고 봤다. 사안의 중요성을 고려해 수사 의뢰 등도 검토하는 것으로 알려졌다.