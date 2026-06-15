[헤럴드경제=채상우 기자] 춘천의 유명 관광지 ‘김유정 레일바이크’를 이용한 중국인 관광객이 흡연을 해 불편함을 겪었다는 사연이 전해졌다.

지난 12일 온라인커뮤니티 보배드림에는 한 누리꾼이 제보한 사진이 올라왔다.

제보자 A씨는 “춘천 김유정 레일바이크가 중국화 됐다”며 “오랜만에 아이들과 나들이 왔는데 중국인들로 가득 찼더라”고 했다.

이어 그는 “심지어 한 중국인은 레일바이크 출발부터 끝까지 계속 담배를 피우며 틱톡 촬영하더라”며 “중간에 관리요원들에게 흡연 제재를 부탁했으나 별다른 조처가 없었다”고 밝혔다.

A씨가 제보한 사진에는 중국인으로 추정되는 남녀 무리가 레일바이크에 탑승해 있었고, 무리 중 여성 한 명이 왼손에 연초 담배를 들고 흡연 중이었다.

김유정 레일바이크는 전 구역이 금연 구역이다. 국민건강증진법에 따라 금연 구역에서 흡연을 할 경우 10만원 이하의 과태료가 부과된다.