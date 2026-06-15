구윤철 “매일 부르시면 매일 와서라도 소통”

[헤럴드경제=신혜원 기자] 정점식 국민의힘 원내대표가 15일 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관을 만나 현 정부의 경제 기조 변화를 촉구했다. 민생 경제의 엄중함을 강조하며 부동산과 세제, 노동 등 주요 분야의 정책 전환을 요구했다.

정 원내대표는 이날 국회를 방문한 구 부총리를 접견한 자리에서 “이재명 정부의 경제정책 기조를 변화시켜야 한다”며 현장 실태에 맞춘 정책 변화가 필요한 분야로 부동산과 세제, 노동 문제 등을 직접 꼽았다.

그는 구 부총리를 경제정책 전문가로 치켜세우면서도 “현재 경제 현실이 녹록지 않다”며 “민생 현장에선 오히려 IMF 때보다 어려운 것 아닌가 하는 목소리까지 나온다”고 깊은 우려를 표명했다.

이어 “어려운 현실 속에서 부총리의 역할이 더 큰 힘을 발휘해야 한다”며 “민생 현안에는 여야정 구분이 없다. 민생을 위한 것이라면 법안이든 정책이든 적극 협력할 마음을 갖고 있다”고 덧붙였다.

이에 구 부총리는 “경제에 관한 한 여야도 따로 없고 오로지 국민만 보고 최선을 다하겠다”며 “민생 관련 법안에 대해 적극적으로 설명해 드리고, 국회에서 조속히 통과될 수 있도록 노력하겠다”고 화답했다.

경기 회복세 속에서도 양극화로 인한 취약계층의 어려움을 짚기도 했다. 구 부총리는 “여러 가지로 경기는 좋아지지만 일부 국민은 어려움도 있다”며 “소상공인 등의 어려움을 덜어주기 위해 최선을 다하겠다”고 강조했다. 아울러 “경제를 한 단계 더 업그레이드하기 위해 반도체를 넘어서는 최신 경제 역량을 결집하겠다”며 소통을 통한 한국 경제의 도약 의지를 밝혔다.

한편 정 원내대표와 구 부총리는 이날 환담 이후 이어진 비공개 회동에서 지역 경제 활성화를 위해 긴밀히 협조해 나가기로 뜻을 모은 것으로 전해졌다.