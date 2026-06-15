[헤럴드경제(용인)=박정규 기자]용인특례시(시장 이상일)는 민선 9기 로드맵을 설정하기 위한 용인 르네상스 2.0 추진기획단을 출범, 오는 7월 20일까지 운영한다고 15일 밝혔다.

민선 8기 정책의 완성도를 높이고, 이 시장의 새로운 공약 등도 실천하기 위한 로드맵도 만드는 등 민선 9기가 할 일들의 가닥을 잡기 위해서다.

추진기획단은 제1·2부시장을 공동 단장으로 행정‧복지‧경제분과, 교육‧문화‧농업분과, 도시‧교통‧건설분과, 반도체‧미래‧환경분과 등 4개 분과로 구성됐다. 외부 자문위원 7명도 포함해 전문적이고 종합적인 관점에서 정책을 검토한다.

이들은 분야별 핵심 공약사항을 체계화해 우선 순위를 정하고 내‧외부 회의와 시민 의견 청취 등을 통해 사업의 실효성을 논의한 후 세부 추진 계획을 수립할 방침이다.

이 시장은 “민선 8기의 연속성을 갖고 출범하는 민선 9기는 ‘용인 르네상스 시즌2’라고 불러도 무방하겠지만 일의 연속성을 보여줌과 동시에 새로움도 갖춰야 한다”고 했다.

이어 “반도체 호황이 이어지면서 용인의 재정도 나아질 것으로 예상되는 만큼 민선 9기엔 도시의 필수 기반 시설 확충과 시민들의 삶의 질을 높이는 일에 보다 과감하게 투자할 필요가 있다”고 말했다.