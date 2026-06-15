지방선거 당선인 장애인공약 이행촉구 모임 발달장애인 지역서비스 확대, 장애인 교육권 등

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 전재수 부산시장 당선인의 인수위원회 ‘다시 뛰는 부산 위원회’(위원장 차재권)는 15일 12시 전국장애인부모연대 부산지부(지부장 한성화)가 주최한 ‘2026 전국장애인부모연대 지역순회투쟁’에 참석했다고 밝혔다.

이번 행사는 전국장애인부모연대가 지방선거 당선인들의 장애인공약 이행 및 예산확보를 촉구하기 위해 마련한 자리다.

인수위 ‘건강한 시민행복분과’가 참석한 이번 행사에서 전국장애인부모연대 부산지부는 장애인 공약, 발달장애인 지역사회서비스 확대, 장애인 교육권 보장, 장애인 평생교육 지원 확대 등을 요구했다.

손지현 인수위 건강한 시민행복분과장은 “당선인이 강조하는 바와 같이 현장 목소리를 직접 듣기 위해 행사에 참석했다”며 “발표된 공약 뿐 아니라 오늘 자리에서 들은 장애인들의 요청사항을 적극 검토해 장애인과 비장애인이 함께 살기 좋은 부산시로 만드는 정책을 도출해 내겠다”고 밝혔다.