GS건설이 선보이는 ‘백석시그니처자이’가 지난 12일 견본주택을 개관하고 본격적인 분양 일정에 돌입했다.

충남 천안시 서북구 백석동 일원에 공급되는 ‘백석시그니처자이’는 삼성 산업벨트와 인접한 직주근접 입지와 불당 생활권의 생활 인프라를 함께 누릴 수 있는 대단지 아파트다.

견본주택에는 전용 84㎡A와 99㎡ 유니트가 마련됐다. 전용 84㎡A는 4베이 판상형 구조를 적용했으며 팬트리와 드레스룸, 알파룸 등을 갖췄다. 전용 99㎡는 4.5베이 구조에 팬트리 2곳과 대형 드레스룸을 적용해 수납공간을 강화했다.

전 가구에는 4~4.5베이 맞통풍 구조와 팬트리, 드레스룸 등 수납 특화 설계가 적용되며, 유리난간을 통해 개방감을 높였다.

단지 내에는 피트니스센터, 사우나, 카페라운지, 실내골프연습장, 스크린골프, 독서실, 작은도서관, 게스트하우스 등 다양한 커뮤니티 시설이 조성될 예정이다. 101동 최상층인 28층에는 입주민 전용 스카이라운지도 계획돼 있다.

백석시그니처자이는 백석5지구 도시개발사업을 통해 조성되며, 지하 2층~지상 최고 28층, 13개 동, 전용면적 59~115㎡, 총 1,174가구 규모로 공급된다. 전체 가구가 일반분양 물량이며 전용면적별로는 △59㎡ 50가구 △63㎡ 27가구 △74㎡ 196가구 △84㎡ 819가구 △99㎡ 78가구 △115㎡ 4가구로 구성된다.

청약 일정은 15일 특별공급을 시작으로 16일 1순위, 17일 2순위 청약 접수가 진행된다. 당첨자 발표는 1단지가 23일, 2단지가 24일이며 정당계약은 7월 6일부터 8일까지 3일간 진행된다.

단지는 비규제지역에 공급돼 재당첨 제한과 전매 제한, 거주의무기간이 적용되지 않는다. 계약금은 분양가의 10%이며 1차 계약금 500만원 정액제가 적용된다.

생활 인프라로는 코스트코, 이마트, 갤러리아백화점, 천안시청 등이 인접해 있으며 천안IC와 KTX·SRT 천안아산역 이용이 가능하다. 한들초, 환서초, 환서중이 도보권에 위치하고 백석·불당 학원가 접근도 용이하다. 또한 삼성전자, 삼성SDI, 삼성디스플레이와 천안 제2·3·4일반산업단지 등이 인근에 위치해 직주근접 여건을 갖췄다.

한편 백석시그니처자이 견본주택은 충남 천안시 서북구 불당동 일원에 마련돼 있으며 입주는 2029년 9월 예정이다.