사랑의열매 여름 나눔캠페인 출범 31일간 전국 단위 모금 캠페인 진행

[헤럴드경제=김명상 기자] 사랑의열매 사회복지공동모금회가 여름철 취약계층 지원에 나선다. 여름나기 물품과 냉방비를 지원하는 캠페인을 전국에서 한 달간 진행한다.

사랑의열매 사회복지공동모금회는 연중모금캠페인 ‘2026 희망여름 착!착!착! 나눔캠페인’을 시작하고, 경기도 수원시에서 출범식을 개최했다고 15일 밝혔다.

‘2026 희망여름 착!착!착! 나눔캠페인’은 7월 15일까지 31일간 전국 17개 시·도에서 진행된다. 보건복지부 후원으로 추진되는 이번 캠페인은 연말에 집중된 기부 참여를 연중으로 확대하고, 취약계층의 건강한 여름나기를 지원하며 지역사회 안전망을 강화하기 위해 마련됐다. 사랑의열매는 지역 중심의 나눔문화를 확산하고 지역사회와 함께하는 나눔 실천을 확대하기 위해 지난해 인천에 이어 올해는 경기도에서 전국 출범식을 개최했다.

사랑의열매는 캠페인 출범과 함께 전국 17개 시·도에 총 63억 원 규모 배분금을 지원했다. 이는 지난해 50억 원보다 13억 원 증가한 수준이다. 폭염과 에너지 비용 부담 증가에 대응해 지원 규모를 확대했다.

배분금은 5만여 개 이상의 여름나기 키트 제작과 전기요금 지원, 보양식 제공 등 지역별 맞춤형 사업에 활용한다. 부산은 저소득 가구의 냉방비 부담 완화를 위한 전기요금을 지원하고, 대구는 홀몸어르신에게 보양식과 냉감용품을 제공한다. 제주는 자활 참여자를 대상으로 지역상품권과 냉방용품을 포함한 키트를 지원한다. 지역별 수요에 맞춘 차등 지원 구조로 운영한다.

지원 대상은 저소득 에너지 취약가구를 중심으로 노인, 장애인, 자활 참여자 등이며, 복지관협회와 사회복지협의회, 자원봉사센터 등 민관 협력 체계를 통해 전달한다.

출범식은 경기도인재개발원 실내체육관에서 열렸다. 윤여준 사랑의열매 회장과 보건복지부, 경기도, IBK기업은행 관계자, 홍보대사 등이 참석했다. 참석자와 자원봉사자들은 여름나기 키트를 직접 포장하는 현장 참여형 프로그램에 참여했으며, 완성된 키트는 경기남부 푸드뱅크마켓을 통해 저소득 가정 2880가구에 전달될 예정이다.

출범식 현장에서는 IBK기업은행이 여름철 쪽방 주민의 온열질환 및 고립사 예방을 위해 사랑의열매에 2억5000만 원을 기부했다. 성금은 전국 10개 쪽방상담소를 통해 에어컨, 선풍기 등 폭염 대응에 필요한 냉방용품 구입과 무더위로 경제적 어려움이 가중된 가구를 위한 긴급생계비 지원 등에 사용될 예정이다.

윤여준 사랑의열매 회장은 “기후변화는 우리의 일상을 빠르게 바꾸고 있으며, 특히 에어컨이 없는 쪽방이나 고시원 등에 거주하는 이웃들에게 폭염은 재난과도 같다”며 “폭염과 기후위기로 어려움을 겪는 이웃들이 안전하게 여름을 보낼 수 있도록 ‘2026 희망여름 착!착!착! 나눔캠페인’에 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 밝혔다.