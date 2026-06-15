[헤럴드경제=한지숙 기자] 경기 용인의 한 빌라 주차장 부근에서 1살 남아가 차량에 치여 중상을 입은 사고가 발생했다.

용인서부경찰서는 15일 교통사고처리 특례법상 치상 혐의로 30대 여성 A 씨를 입건해 조사하고 있다고 밝혔다.

A 씨는 지난 12일 오전 9시 30분쯤 용인시 기흥구 마북동의 한 빌라 앞 도로에서 쏘렌토 차량을 몰던 중 B(1)군을 들이받은 뒤 역과한 혐의를 받는다.

당시 가해 차량은 빌라 필로티 주차장을 빠져 나온 뒤 왼쪽에서 걸어 나오던 B군을 들이받은 뒤 왼쪽 앞바퀴로 한 차례 역과했다.

B군은 중상을 입고 병원으로 이송돼 현재까지 치료받고 있는 것으로 전해졌다.

당시 B군의 어머니는 앞서가던 다른 자녀들을 돌보고 있었으며, 이 과정에서 뒤따라가던 B군이 사고를 당한 것으로 파악됐다.

경찰은 현장 일대 폐쇄회로(CC)TV와 블랙박스 등을 토대로 사고 당시 상황을 파악하는 한편 운전자를 조만간 소환해 자세한 경위를 확인할 방침이다.