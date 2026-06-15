앱에서 차량 탐색·옵션 비교·상담 한 번에 그랜저 시작으로 수입차·국산차 확대

[헤럴드경제=권제인 기자] 차봇모빌리티가 전시장 방문 없이 차량 탐색부터 견적 상담까지 가능한 ‘3D 버추얼 쇼룸’을 론칭했다고 15일 밝혔다.

차봇 버추얼 쇼룸은 단순 차량 정보 제공을 넘어 사용자가 차량을 직접 살펴보고 옵션을 비교한 뒤 견적 및 상담까지 진행할 수 있도록 설계된 디지털 전시장 서비스다. 차량 탐색과 구매 전환 과정을 하나의 플랫폼 안에서 연결해 고객 편의성과 판매 효율성을 높이는 것이 목표다.

이번 서비스는 3D 그래픽 기술을 기반으로 별도 프로그램 설치나 스트리밍 없이 모바일 환경에서 즉시 구동된다. 사용자는 고사양 PC 없이도 차량 외관과 실내를 360도로 확인할 수 있으며, 트림·외장 색상·내장재·옵션 등을 터치 방식으로 비교할 수 있다.

특히 파노라마 선루프, 헤드업 디스플레이(HUD), 컨비니언스 패키지 등 주요 선택 사양을 시각적으로 구현해 실제 차량을 살펴보는 것과 유사한 경험을 제공한다.

차봇모빌리티는 차량 정보 탐색과 옵션 비교, 견적 문의가 각각 분리돼 있던 기존 온라인 구매 과정의 불편을 개선하는 데 초점을 맞췄다. 사용자는 차량을 둘러보던 중 구매 의사가 생기면 별도 페이지 이동 없이 즉시 상담 및 견적 신청이 가능하다.

영업사원과의 대면 상담에 부담을 느끼는 소비자들에게도 새로운 선택지가 될 것으로 기대된다. 버추얼 쇼룸에서는 시간과 장소에 구애받지 않고 24시간 자유롭게 차량 사양을 구성해볼 수 있으며, 충분한 검토 후 상담을 진행할 수 있다.

완성차 브랜드 입장에서도 새로운 디지털 판매 채널이 될 전망이다. 물리적 전시장이나 실차 전시 없이도 고객에게 몰입감 있는 차량 경험을 제공할 수 있으며, 고객의 옵션 선택과 탐색 데이터를 분석해 구매 의향을 보다 정교하게 파악할 수 있다.

차봇모빌리티는 그랜저를 시작으로 연내 주요 수입차와 국산차 차종으로 서비스를 확대할 계획이다. 향후에는 고객이 원하는 사양을 직접 구성하는 개인화 비스포크 콘텐츠 사업으로 영역을 넓히고, 완성차 브랜드의 차량 IP를 활용한 디지털 콘텐츠 플랫폼으로 발전시킨다는 구상이다.

강병희 차봇모빌리티 부대표는 “버추얼 쇼룸은 차량을 보는 방식이 아니라 차량을 구매하는 방식을 바꾸는 시도”라며 “소비자에게는 더 높은 구매 확신을, 브랜드에는 새로운 판매 접점을 제공하는 플랫폼으로 발전시켜 나갈 것”이라고 말했다.

한편, 이번 서비스는 디자인테크 기업 템페스트(TEMPEST)와 협력해 개발됐다. 템페스트는 기아와 제네시스 등 국내 완성차 업체와 협업하며 웹 기반 3D 차량 구성 시스템을 구축해온 기업이다.