이준석 “민주당 일방주의 반복 않도록 협력”

정점식(오른쪽) 국민의힘 신임 원내대표가 15일 오전 서울 여의도 국회에서 이준석 개혁신당 대표를 만난 자리에서 인사말을 하고 있다. 이상섭 기자
정점식(오른쪽) 국민의힘 신임 원내대표가 15일 오전 서울 여의도 국회에서 이준석 개혁신당 대표를 만난 자리에서 인사말을 하고 있다. 이상섭 기자

[헤럴드경제=양대근 기자] 국민의힘의 신임 원내사령탑에 오른 정점식 원내대표는 15일 개혁신당 지도부를 만나 이재명 정부를 견제하기 위한 공동 대응을 요청했다.

정 원내대표는 이날 오전 국회 개혁신당 당 대표실에서 이준석 대표와 천하람 원내대표와 회동하고 “재판 취소(공소 취소) 특검과 이번 6·3 지방선거에서의 투표용지 부족 사태 등 많은 것들이 함께 투쟁해야 할 당면 과제”라면서 “이재명 정권의 폭주를 막아서는 데 (개혁신당도) 함께해 주실 것을 당부드린다”고 말했다.

이러한 요청에 이 대표도 “이재명 정부가 공소취소 특검 등 여러 정책적 폭주하는 데 있어서 협력할 사안이 많을 것”이라며 “무엇보다 국회 운영 과정에서 더불어민주당 중심의 일방주의가 반복되지 않도록 하는 게 중요하다”고 화답했다.

천 원내대표 역시 “공소취소 특검 부분은 이번 지방선거에서 많은 국민들이 경고를 보내셨기 때문에 이재명 정부가 경거망동하지 않기를 바란다”며 “만약 그런 경우가 있다면 무슨 수를 써서라도 막아내는 데 힘을 합쳐야겠다”고 밝혔다.

다만 개혁신당 측은 국민의힘을 향해 뼈 있는 발언도 이어갔다. 이 대표는 “매번 범야권 공조라는 것이 시작되다가도 중간에 자잘한 문제들로 인해서 마무리되지 못하거나 동력을 받지 못하는 일들 더러 있었다”고 언급했다.

천 원내대표도 투표지 사태와 관련 “혹여 국민의힘 지도부에서 정쟁적으로 내지는 부정선거론으로 끌고 가려는 움직임이 있다면 정 원내대표께서 잘 살펴달라”고 요청했다.

최수진 국민의힘 원내수석대변인은 양당 회동 후 기자들과 만난 자리에서 “비교섭단체가 들어가는 선거관리위원회 특검이나 국정조사 등에 개혁신당도 적극 참여했으면 좋겠다는 이야기를 나눴다”고 설명했다. 다만 재선거 문제와 관련해선 “논의하지 않았다”고 덧붙였다.


bigroot@heraldcorp.com