이준석 “민주당 일방주의 반복 않도록 협력”

[헤럴드경제=양대근 기자] 국민의힘의 신임 원내사령탑에 오른 정점식 원내대표는 15일 개혁신당 지도부를 만나 이재명 정부를 견제하기 위한 공동 대응을 요청했다.

정 원내대표는 이날 오전 국회 개혁신당 당 대표실에서 이준석 대표와 천하람 원내대표와 회동하고 “재판 취소(공소 취소) 특검과 이번 6·3 지방선거에서의 투표용지 부족 사태 등 많은 것들이 함께 투쟁해야 할 당면 과제”라면서 “이재명 정권의 폭주를 막아서는 데 (개혁신당도) 함께해 주실 것을 당부드린다”고 말했다.

이러한 요청에 이 대표도 “이재명 정부가 공소취소 특검 등 여러 정책적 폭주하는 데 있어서 협력할 사안이 많을 것”이라며 “무엇보다 국회 운영 과정에서 더불어민주당 중심의 일방주의가 반복되지 않도록 하는 게 중요하다”고 화답했다.

천 원내대표 역시 “공소취소 특검 부분은 이번 지방선거에서 많은 국민들이 경고를 보내셨기 때문에 이재명 정부가 경거망동하지 않기를 바란다”며 “만약 그런 경우가 있다면 무슨 수를 써서라도 막아내는 데 힘을 합쳐야겠다”고 밝혔다.

다만 개혁신당 측은 국민의힘을 향해 뼈 있는 발언도 이어갔다. 이 대표는 “매번 범야권 공조라는 것이 시작되다가도 중간에 자잘한 문제들로 인해서 마무리되지 못하거나 동력을 받지 못하는 일들 더러 있었다”고 언급했다.

천 원내대표도 투표지 사태와 관련 “혹여 국민의힘 지도부에서 정쟁적으로 내지는 부정선거론으로 끌고 가려는 움직임이 있다면 정 원내대표께서 잘 살펴달라”고 요청했다.

최수진 국민의힘 원내수석대변인은 양당 회동 후 기자들과 만난 자리에서 “비교섭단체가 들어가는 선거관리위원회 특검이나 국정조사 등에 개혁신당도 적극 참여했으면 좋겠다는 이야기를 나눴다”고 설명했다. 다만 재선거 문제와 관련해선 “논의하지 않았다”고 덧붙였다.