[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] “광주가 AI, 모빌리티, 반도체를 품는 미래 산업도시가 될 것입니다”강기정 광주시장은 15일 열린 제344회 광주시의회 임시회 제1차 본회의에서 2026년도 제1회 광주시 일반 및 특별회계 세입·세출 추가경정예산안 제안 설명했다.

강 시장은 “글로벌 기업의 추가 투자가 확정돼 있고, 글로벌 대기업의 신규 팹 건설 투자는 광주를 남부권 반도체 산업의 중심도시로 만들 것”이라고 밝혔다.

구체적인 기업명이나 투자 규모를 공개하지는 않았지만, 반도체 신규 생산시설 건설 가능성을 언급하면서 광주시의 산업 전략이 인공지능(AI)·미래차를 넘어 반도체로 확장되고 있음을 언급했다.

강 시장은 “민선 8기에 닦아 놓은 군 공항 이전 사업이 민선 9기에 착공하고 민선 10기에는 완료되는 과정을 거치게 될 것”이라고 말했다.

이날 광주시가 제출한 제1회 추경안은 본예산보다 3814억원 늘어난 규모로, 일반회계 3581억원과 특별회계 233억원이 증액됐다.

세입 재원은 보통교부세 675억원, 특별교부세 83억원, 국고보조금 2541억원, 2025년도 결산 잉여금 304억원 등으로 편성됐다.

세출에는 정부 추경 대응 사업과 함께 군 공항 이전 사업 용역비 30억원, 7월 1일 전남광주통합특별시 출범에 대비한 행정통합 기반 구축비 21억원, 도시철도 2호선 건설비 100억원 등이 반영됐다.

강 시장은 “세입 편성은 지방채 발행 없이 재원을 마련했다는 점에서 큰 의미가 있다”고 강조했다.

이정선 광주시교육감도 이날 본예산보다 3천428억원 늘어난 3조1685억원 규모의 교육비 특별회계 제1회 추경안을 제안했다.

이 교육감은 “고유가·고물가에 대응해 학교 현장의 부담을 완화하고, 우리 아이들의 미래 학습 역량 강화와 안전한 교육 인프라를 구축하는 데 중점을 뒀다” 면서 “본예산에 편성하지 못했던 시청 법정전입금 1000억원을 기존 협의한 바와 같이 편성함으로써 통합 이전 안정적인 재원 확보에 중점을 뒀다”고 밝혔다.