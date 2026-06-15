쿠팡플레이, 오는 8월 ‘빅뱅 월드 투어 in 고양’ 오는 24일부터 쿠플 모바일 앱서 예매 개시

[헤럴드경제=손미정 기자] 데뷔 20주년을 맞은 빅뱅(BIGBANG)이 9년 만의 공식 투어로 새 여정의 시작을 알린다.

쿠팡플레이는 오는 8월 21일부터 23일까지 고양종합운동상에서 ‘쿠팡플레이와 함께하는 BIGBANG 2026 WORLD TOUR IN GOYANG(빅뱅 2026 월드 투어 인 고양)’을 선보인다고 15일 밝혔다. 2017년 ‘라스트 댄스(LAST DANCE)’ 투어 이후 9년 만에 지드래곤(G-DRAGON), 태양, 대성이 함께하는 공식 투어다.

이번 공연에서 빅뱅은 지난 20년의 음악 여정을 총망라한 무대를 선보일 예정이다. ‘거짓말’, ‘하루하루’, ‘뱅뱅뱅 (BANG BANG BANG)’, ‘FANTASTIC BABY’ 등 메가 히트곡과 멤버별 솔로 무대까지 어우러진 다채로운 시간을 준비했다.

티켓 예매는 오는 24일 오후 7시 빅뱅 팬클럽 선예매, 25일 같은 시간 일반 예매가 진행된다. 국내 티켓은 오직 쿠팡플레이 모바일 앱에서만 구매 가능하다. 티켓 예매 및 공연에 대한 자세한 내용은 추후 쿠팡플레이에서 확인할 수 있다.

쿠팡플레이는 쿠팡 와우회원과 일반회원 누구나 즐길 수 있는 쿠팡의 온라인동영상서비스(OTT)다. 오리지널 콘텐츠, 스포츠 중계, 국내외 TV 시리즈, 최신 영화, 가족 및 키즈 콘텐츠, 실시간 뉴스 등 다양한 라인업을 제공하고 있다.

지난해에는 지드래곤의 솔로 월드투어 ‘위버맨쉬’의 시작과 끝을 함께했을 뿐 아니라, 피날레 공연 실황을 4K 초고화질로 독점 제공한 바 있다.