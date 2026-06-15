[헤럴드경제=나은정 기자] 영유아를 중심으로 손과 발, 입안에 물집이 생기는 수족구병이 빠르게 확산하고 있다.

14일 질병관리청에 따르면 올해 23주차(5월 31일∼6월 6일) 전국 109개 표본감시 의료기관에서 수족구병 의심 증상을 보이는 환자 분율(의사환자분율)은 1000명당 7.2명으로 나타났다.

이는 직전 주인 22주차의 4.2명보다 71.4% 급증한 수치이며, 지난해 같은 기간 3.4명과 비교하면 두 배를 넘는 수준이다.

수족구병 의사환자는 5월 초인 19주차에 1000명당 1.1명을 기록한 이후 꾸준히 증가하고 있다.

연령별로는 영유아층에서 증가세가 두드러지는데, 0~6세가 19주차 1.6명에서 23주차 10.0명으로 급증한 모습이다.

수족구병은 장바이러스(엔테로바이러스)에 감염돼 발생하는 질환으로, 환자의 대변이나 침·콧물 등 분비물에 직접 접촉하거나 오염된 물건을 만질 경우 감염될 수 있다.

주요 증상으로는 손과 발, 입안에 생기는 수포성 발진, 발열, 식욕 저하, 무력감, 설사, 구토 등이 있다. 대부분 3~4일 후 증상이 나아지고 7~10일 이후 회복되지만, 드물게 뇌수막염이나 뇌염 등 합병증으로 이어질 수 있어 주의가 필요하다.

질병청은 수족구병이 매년 5월부터 발생하기 시작해 6~9월 사이 유행하는 특성이 있는 만큼 앞으로도 환자 수가 더 늘어날 가능성이 높다고 전망했다.

수족구병을 막기 위해서는 외출 후와 식사 전후, 기저귀 교체 전후에 비누로 손을 깨끗이 씻고, 환자의 배설물이 묻은 의류나 물품은 철저히 세탁해야 한다.

또 수족구병에 걸린 영유아는 증상이 있는 동안 전염력이 강한 만큼 회복될 때까지 어린이집과 유치원 등 시설 이용을 자제해야 한다. 보육 기관에서도 장난감과 놀이기구 등 아이들이 자주 만지는 곳을 철저하게 소독하는 것이 필요하다.