[헤럴드경제=민성기 기자] 종합 격투기 선수 출신 김동현의 시세 70억 원의 호화로운 집을 공개했다.

14일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘런닝맨에서 멤버들은 김동현의 집을 방문해 ‘육아에 필요 없는 허세템 찾기’ 미션을 진행했다. 이 과정에서 자연스럽게 공개된 김동현의 집은 넓은 거실과 주방을 비롯해 미니 테라스, 깔끔하게 정돈된 아이들 방 등이 돋보였다.

집 내부를 둘러본 하하는 “호텔이네, 호텔”이라고 감탄했고, 유재석은 아이들 방을 보며 “이건 꿈의 방이다”라고 놀라워했다.

본격적인 허세템 찾기가 시작되었고 양세찬은 명품 캐리어를 발견한 뒤 “동현 형이 이걸 들고 여행 가는 건 상상이 안 된다. 백 팩 하나면 끝인데.”라고 지적했고 김동현은 “있는지도 잊고 있었다. 선수 시절 스폰서를 통해 받은 것이다.”라며 허세템임을 인정했다.

이어 커다란 명품 백을 찾았다. 김동현은 “한창 허세 있을 때 샀다.”라며 역시 허세템을 인정했다. 김종국이 명품 보관함을 찾자 더 큰 웃음이 터졌다.

김동현은 “추성훈 형 물건이다. 예전에 형 집에서 지낼 때 인연이 있었는데 이사하면서 놓고 갔다”며 “아마 우리 집에 있는지도 모를 것”이라고 설명했다.

현재는 충전기 수납함으로 사용 중이라는 말에 멤버들은 폭소했다.

또한 학창 시절 사용하던 공책도 공개됐다. 공책 한편에는 터보 3집 앨범 그림이 정성스럽게 그려져 있었다.

이를 본 유재석이 “너 터보 진짜 좋아했구나”라고 하자 김동현은 “제일 좋아한 앨범이다. ‘온리 세븐틴’ 가사도 다 외웠다. 좋아하는 건 꼭 그려놨다”고 말했다.

김종국은 예상치 못한 팬심 고백에 함박웃음을 지었다.