[헤럴드경제=최원혁 기자] 둘째 임신을 두고 갈등하는 17살 차이 부부의 사연이 공개된다.

15일 방송되는 KBS Joy ‘무엇이든 물어보살’에서는 둘째 임신을 두고 갈등을 겪고 있는 17살 차이 부부가 찾아온다.

51세 남편과 34세 아내는 결혼 3년 차 부부로, 반복된 출산의 어려움을 겪었음에도 둘째를 갖고 싶다며 남편을 설득하고 싶다는 고민을 털어놓는다.

두 사람의 인연은 과거 드럼 학원에서 시작됐다. 수강생과 강사로 처음 만난 이들은 고민을 들어주며 가까워졌고 자연스럽게 연인으로 발전했다.

당시 남편은 이혼 경험과 자녀가 있다는 사실까지 솔직하게 털어놨지만 아내는 그의 과거를 모두 이해하며 관계를 이어갔다고 한다.

하지만 결혼 후 두 사람에게는 쉽지 않은 시간이 이어졌다. 첫 임신에서 유산을 겪은 데 이어 두 번째 출산 과정에서도 조산을 겪으며 긴 치료와 회복의 시간을 보내야 했다고 밝혀 안타까움을 자아낸다.

이어 남편은 같은 아픔이 반복될 수 있다는 두려움으로 둘째 출산을 반대하고 있어 아내와의 의견 차이를 좁히지 못하고 있는 상황이라고 전했다.

사연을 들은 서장훈은 “다복한 가정을 꾸리는 것도 좋지만 현실적인 상황을 고려해 보고 두 사람이 대화를 통해 신중히 결정해야 할 부분이라고 생각한다”며 현실적인 조언을 건넨다.