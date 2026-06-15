49-49 피말리는 매치포인트서 득점 2022 첫승 이래 4년만에 위업 달성

[헤럴드경제=조용직 기자] 3쿠션 당구 세계랭킹 1위 조명우(서울시청)가 2026 앙카라 3쿠션 월드컵에서 우승하며 아시아 선수로는 최초로 통산 5번째 월드컵 트로피를 품에 안았다.

조명우는 14일 밤(한국시간) 튀르키예 앙카라에서 펼쳐진 결승에서 21이닝 접전 끝에 네덜란드의 딕 야스퍼스를 50-49로 꺾었다. 1986년 3쿠션 월드컵 출범 이후 아시아 선수가 5승을 달성한 것은 처음이다.

미국 국적의 고 이상천이 1999년 라스베이거스 대회에서 세운 5승 기록과 어깨를 나란히 하게 됐다. 현역 기준으로는 토브욘 브롬달(46승·스웨덴)·야스퍼스(32승)·프레데릭 쿠드롱(22승·벨기에)·에디 멕스(14승·벨기에)·마르코 자네티(5승·이탈리아)에 이어 5승 이상을 거둔 6번째 선수로 이름을 올렸다.

결승전답게 경기는 접전이었다. 초반 8이닝까지 야스퍼스가 연속 득점포를 가동하며 8-21, 13점 차로 앞서 나갔으나, 조명우가 곧바로 후공에서 하이런 20점의 기록하며 28-21로 단번에 전세를 뒤집었다. 이후 12이닝까지 41-28로 점수 차를 벌리며 에버리지 3.333의 기록하며, 우승까지 순항하는 듯했다. 하지만 야스퍼스가 13~14이닝에서 43-37까지 따라붙으며 분위기가 다시 출렁였다.

결국 20이닝에서 야스퍼스가 따라잡아 49-49 동점이 되며 두 선수 모두 매치포인트를 쥔 채 공방이 이어졌다. 21이닝, 먼저 공격에 나선 야스퍼스의 공이 살짝 빗나가며 행운이 조명우 쪽으로 넘어왔고, 조명우는 이를 놓치지 않고 마지막 1점을 꽂아 넣으며 우승을 확정했다.

야스퍼스는 그동안 조명우가 고전했던 상대다. 조명우는 2024년 7월 포르투 월드컵 결승에서 야스퍼스에게 35-50으로, 같은 해 11월 서울 월드컵 준결승에서도 42-50으로 패한 바 있다. 그러나 이번 결승에서 정면 대결을 따내며 설욕에 성공했다.

조명우의 월드컵 우승 발자취도 눈에 띈다. 2022년 12월 샤름엘셰이크에서 다니엘 산체스(스페인)를 50-45로 잡고 데뷔 우승을 신고했고, 2025년 포르투에서 제레미 뷰리(프랑스)를 50-34로 꺾으며 두 번째 정상에 섰다. 곧이어 광주 대회에서는 마르코 자네티(이탈리아)를 50-30으로 누르며 3승째를 추가했고, 올 2월 보고타에서 쩐 타인 룩(베트남)을 50-35로 제압해 4승까지 쌓았다. 그리고 불과 4개월 만에 다시 정상에 오르며 마침내 ‘5승 클럽’에 입성했다.

또한 16강이 최고 성적이었던 앙카라에서 처음으로 우승까지 거머쥐며 개인 최고 기록도 새로 썼다. 한국 선수로는 2024년 정상에 올랐던 허정한(경남)에 이어 두 번째 앙카라 챔피언이다.

세계랭킹 1위 자리를 지키고 있는 조명우는 올해 재편된 국가대표팀의 중심으로, 이번 우승으로 시즌 두 번째 트로피를 손에 넣으며 1위 자리를 더욱 견고히 했다.

한편 조명우는 한국시간 15일 오후 5시 40분 인천국제공항 제1터미널을 통해 귀국할 예정이며, 인천공항에서는 환영식이 마련된다.