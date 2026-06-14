[헤럴드경제=김성훈 기자] 방송인 장성규가 모르는 사람으로부터 받은 ‘욕설 DM(다이렉트 메시지)’을 SNS에 공개했다.

장성규는 14일 자신의 SNS를 통해 누군가가 자신에게 보낸 DM을 캡처해 공개했다.

공개된 DM에서 자신을 ‘동네 주민’이라고 밝힌 익명의 인물은 “자식한테 부끄럽지 않게 살아라”, “돈보다 남자 자존심 지키면서 살아라”, “2030들은 지금 피눈물 흘린다”, “○○ 노릇해서 돈 버니 행복하냐” 등 비난을 퍼부었다.

장성규는 “응? 동네 동생이 나한테 이런다고?”라며 당황스러워 했다.

몇 시간 뒤 해당 인물은 “술이 과했습니다. 죄송합니다 형님. 속상해서 하소연 했습니다”라며 “답글 주실지 몰라서 욕설만 내뱉었다. 제가 선 넘은 짓 했다. 죄송합니다”라며 사과했다.

이에 장성규는 “그래 취하면 그럴 수 있지. 웬만하면 무시하려 했으나 동네 동생이라 지나칠 수가 없었다. 길에서 보면 인사해 줘”라고 답했다.

장성규는 이후 해당 대화를 공개하며 “새벽 네시에 웬 봉변인가 했는데 술 깨서 사과할 줄 아는 동생이라 마음이 풀렸다”라고 설명했다.