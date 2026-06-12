로마서 세계청년대회 간담회 열어 2027 서울 세계청년대회, 아시아에서 두 번째 대회

[헤럴드경제(로마)=서영상 기자] 이재명 대통령의 유럽 순방에 동행한 김혜경 여사는 12일(현지시간) 내년에 서울에서 열리는 ‘세계 청년대회’와 관련해 “대한민국이 전 세계 청년들을 정다운 가족이자 친근한 이웃으로 품어 안는 따뜻한 시간이 됐으면 좋겠다”고 말했다.

김 여사는 이날 로마 한인신학원을 방문해 가진 간담회에서 “서울 세계청년대회는 국적과 언어, 문화가 다른 전 세계 청년들이 평화와 희망을 하나의 목소리로 이야기하는 뜻깊은 축제”라면서 이같이 말했다.

세계청년대회는 1985년 요한 바오로 2세 교황이 시작한 전 세계 가톨릭 청년들의 축제로, 수십만 명의 청년들이 모여 신앙과 문화를 나누는 국제행사다.

2027 서울 세계청년대회는 아시아에서 두 번째로 열리는 대회이자 비가톨릭 국가에서는 처음 개최되는 대회로, 국제사회와 교회 안팎의 관심이 높다.

김 여사는 이어 “‘물설고 말 설은’ 곳에 외국인 젊은이들이 왔을 때 한국의 이미지가 좋아야 할 텐데”라며 “신부님들이 걱정하는 이유를 저도 잘 알겠더라”고 말했다.

그러면서 “제가 직접 행정을 관할하는 사람은 아니지만 그래도 전달할 수 있는 위치에 있으니 힘든 부분이나 정부에서 도와주셨으면 하는 부분을 실질적으로 얘기해주면 잘 전달하겠다”고 약속했다.

로마 교황청 국무부 소속인 구장한 신부는 “서울 개최가 발표된 순간부터 많은 청년들이 기다려왔다”며 “한국에서 세계청년대회가 열린다는 사실이 매우 자랑스럽다”고 말했다.

이에 대해 김 여사는 “대선 과정에서 성당을 방문했을 때 신부님들로부터 2027 서울 세계청년대회 준비에 대한 책임감과 부담감을 전해 들으며 관심을 가져왔다”며 “오늘 들려주신 의견들을 잘 새겨 실질적인 도움이 될 수 있도록 함께 고민하겠다”고 답했다.

간담회에는 교황청 국무부 소속 신부, 국제 가톨릭 신자 협회인 샬롬공동체 소속 신부와 신도, 로마 한인신학원 관계자, 한국인 봉사자 등이 참석했다.