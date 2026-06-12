[헤럴드경제=장연주 기자] 인도에서 임신한 며느리에게 감기약이라고 속여 낙태약을 복용하게 해 유산시킨 일가족 4명이 경찰에 붙잡혔다. 시댁 일가족은 며느리에게 임신중절을 강요했지만 이를 거부하자 이 같은 범행을 저지른 것으로 드러났다.

10일(현지시간) 타임스오브인디아에 따르면, 인도 우타르프라데시주 필리비트 경찰은 유산 유도 약물을 몰래 먹여 며느리를 유산시킨 혐의 등으로 남편과 시부모 등 4명을 기소했다.

시댁 식구들의 범행으로 유산을 하게 된 피해자 만주 데비(30)는 지난 2019년 3월 남편 크리슈나 쿠마르와 결혼했다. 하지만 결혼 직후부터 남편과 시댁 식구들로부터 승용차와 30만 루피(약 480만원) 상당의 추가 지참금을 요구받으면서 신체적·정신적 학대를 당해 온 것으로 알려졌다.

이 같은 범행은 며느리인 만주 데비가 임신 3개월 차에 접어들었을 때 일어난 것으로 전해졌다.

당시 임신 중절을 하라는 요구를 며느리가 거절하자, ‘열을 내리는 감기약’이라고 속여 낙태약을 복용하게 했고 결국 며느리는 심한 출혈을 일으키며 유산했다.

현지 경찰은 피해 여성의 남편과 시부모, 시동생 등 4명을 상해 및 폭행 혐의와 지참금금지법 위반 혐의로 입건해 조사중인 것으로 알려졌다.

한편, 남편과 시댁 식구들은 올 4월에는 또 다시 지참금을 요구하며 이 여성을 폭행한 뒤 집밖으로 강제 쫓아냈던 것으로 확인됐다.