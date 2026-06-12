[헤럴드경제=장연주 기자] 정경호와 최수영의 결별을 예측해 화제가 됐던 무속인이 이번엔 두 사람이 재회해 결혼할 가능성이 있다고 예언해 눈길을 끈다.

지난 11일 유튜브채널 ‘명쾌한 명도령’에는 “(예언적중) ‘정경호·수영’ 이별하게 된 이유, 현직 박수무당이 본 그들의 속사정”이란 제목의 새 영상 공개됐다.

영상에서 명도령은 두 사람의 결별 속사정과 미래의 운세를 공개했다.

두 사람의 결별 전에 이미 이별을 점쳤던 명도령은 “부부의 연이 보이지 않고 이별수가 들어왔다”고 밝힌 바 있다.

이번 영상에서 명도령은 “(정경호와 최수영이) 결혼까지 이어지기는 어렵겠다는 공수가 현실화되며 마음이 무겁고 상처를 받기도 했다”며 가장 큰 결별 원인으로 ‘결혼에 대한 온도 차’와 ‘집안 문제’를 꼽았다.

그는 “수영 씨는 결혼을 조금 서두르고 싶어 하는 급한 감정이 느껴졌던 반면, 정경호 씨는 내가 최고의 정점을 찍고 당당하게 이끌고 가고 싶다는 부담감에 자꾸만 신중하게 회피하는 흐름이었다”고 설명했다.

여기에다 집안의 반대도 거론했다.

명도령은 “정경호 씨 집안 쪽에서 결혼을 반대하거나 말리는 어른이 있었던 것으로 보인다”며 “옆에서 다독여줄 ‘귀인’만 있었다면 이별 없이 결혼까지 갈 수 있었던 운”이라며 아쉬워했다.

다만, 그는 두 사람의 인연이 완전히 끝난 것은 아니라고 강조했다.

그는 “헤어진 지 얼마 되지 않았고, 비록 이별했음에도 불구하고 두 사람 사이에는 여전히 서로를 아끼고 사랑하며 배려하는 감정의 기운이 끈끈하게 남아 있다”며 “주변에서 두 사람의 마음을 돌려줄 조력자가 나타나 준다면 충분히 상황을 역전시켜 재회로 끌고 갈 수 있는 운기다. 재회 후 결혼까지 갈 수 있는 가능성도 열려 있다”고 말했다.

이 같은 영상에 팬들은 “다시 만났으면 좋겠다”, “두 사람이 좋은 결말을 내줬으면 좋겠다” 등의 반응을 보이고 있다.

한편, 현재 그의 채널은 조회수 37만회를 돌파하며 큰 관심을 받고 있다.