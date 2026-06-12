1명 신원 특정해 출석 요구 대상자 신원 계속 특정할 것

[헤럴드경제=이영기 기자] 6·3 지방선거의 투표용지 부족 사태에 집회에서 발생한 강요·폭행 사건에 대해 경찰이 수사에 착수했다. 집회 참가자 가운데 일부가 올림픽공원 집회 현장에서 훈련 물품을 찾기 위해 온 핸드볼 유소년 선수들을 가로막고, 기자를 폭행한 혐의다.

경찰청은 “최근 서울 송파구 올림픽공원에서 발생한 ‘여자 핸드볼 주니어 대표팀’과 ‘언론사 기자’를 향한 강요 및 폭행 등 불법행위에 대한 수사에 착수했다”고 12일 밝혔다.

지난 8일 국제공인구 등 훈련물품을 찾기 위해 유소년 선수들이 올림픽공원 핸드볼경기장을 찾자 집회 참가자들은 선수들을 가로막았다. 송파구 관내 투표함이 보관된 경기장 안으로 아무도 들어갈 수 없다는 이유였다.

이에 경찰은 지난 10일 수사에 착수했고, 당시 현장에 있던 1명의 신원을 특정해 출석을 요구했다. 경찰은 다른 가담자들에 대한 신원도 확인할 예정이다.

또 경찰은 핸드볼경기장에서 나오던 기자를 둘러싸고 폭행한 사건에 대해서도 수사 중이다. 경찰은 관련 증거자료를 확보했고, 피의자를 추적하고 있다.

경찰은 참정권 침해와 관련된 의사 표현은 보호하고 보장하면서도 불법행위에 대해서는 엄정하게 수사한다는 방침이다.

경찰 관계자는 “다른 사람의 자유로운 통행이나 출입을 방해하고, 경찰공무원의 명예를 훼손하거나 모욕하는 등 민주질서를 훼손하는 불법행위에 대해서는 엄정하게 수사하겠다”며 “특히 시민·기자·경찰 등에 대한 폭행·명예훼손·강요 등 불법행위에 대해서는 모든 가용 자원을 총동원해 끝까지 추적·검거하는 등 반드시 법적 책임을 묻겠다”고 밝혔다.