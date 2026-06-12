[헤럴드경제=민성기 기자] 그룹 하이라이트 멤버 윤두준이 한국 축구대표팀의 월드컵 첫 경기 승리에 감격하며 눈물을 보였다.

윤두준은 12일 오전 10시부터 하이라이트 공식 유튜브 채널을 통해 2026 북중미 월드컵 A조 1차전 대한민국 대 체코 경기에 대한 ‘입중계’를 라이브 방송으로 진행했다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 12일(한국시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판시의 과달라하라 스타디움에서 열린 북중미 월드컵 A조 조별리그 1차전에서 황인범, 오현규의 연속골로 체코를 2-1로 제압했다.

한국이 후반전 역전골을 터뜨리며 승기를 잡자 윤두준은 자리에서 일어나 환호했다. 그는 “감사합니다”라고 반복해 말했고, 휴지로 눈물을 닦기도 했다. 그러면서 “콘서트 이후로 처음 우는 거 같다”고 기뻐했다.

경기 종료 후 윤두준은 “체코 선수들은 몸이 무거워 보였고, 우리 선수들은 제가 생각했던 거 보다 경기력이 되게 좋았다”고 평했다.

그러면서 “선수들이 너무 열심히 뛰었다. 기분 너무 좋다”며 “오늘 제가 생각하는 최우수선수는 황인범 선수다. 득점도 득점이고 주도권을 잘 이끌었다. 김승규 선수도 너무 잘했다. 장풍으로 막은 거 보셨죠?”라고 말해 웃음을 안겼다.

연예계 대표 축구 마니아인 윤두준은 지난 2022년 카타르 월드컵 당시에도 하이라이트 멤버들과 함께 대한민국 축구 국가대표팀의 경기를 지켜보며 응원하는 ‘입중계’를 진행해 화제를 모았다.