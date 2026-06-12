김광용 재난안전관리본부장, 점검회의 주재·현장 점검 연계 행사장에 현장상황관리관 파견

[헤럴드경제=이태형 기자] 행정안전부는 12일부터13일까지 부산에서 열리는 방탄소년단(BTS) 공연을 앞두고 인파 안전관리 점검회의를 개최했다고 밝혔다.

이번 공연은 아시아드 주경기장에서 열리는 본공연 외에도 다양한 연계 행사가 개최되면서 이를 즐기기 위해 국내·외 관객이 공연장과 행사장에 몰릴 것으로 예상된다.

이날 점검회의에서 김광용 행안부 재난안전관리본부장은 기관별 안전관리 대책을 점검하고, 인파 밀집으로 인한 안전사고 예방을 위해 기관 간 협조 체계와 유사시 적극적인 대응을 강조했다.

김 본부장은 회의 이후에는 공연장 출입구, 무대·객석, 보행로 등을 살피고, 인파사고 발생 위험이 있는 구역은 안전요원 배치와 안전펜스 설치를 비롯한 선제적인 예방 조치를 당부했다.

낮에 더운 날씨로 인한 관객과 공연 관계자들의 온열질환 발생에 대비해 충분한 식수 비치, 그늘막 설치, 응급의료체계 가동 등 폭염 대비책을 마련할 것도 당부했다.

행안부는 이와 함께 부산 곳곳에서 개최되는 연계 행사장에도 인파 안전관리를 위한 현장상황관리관을 파견한다. 파견된 현장상황관리관은 부산시, 경찰·소방 등 관계기관과 함께 현장상황실을 운영하며 인파밀집 상황에 따라 실시간 대응에 나선다.

윤호중 행안부 장관은 “정부는 이번 공연과 연계행사를 즐기는 모든 방문객의 안전을 최우선에 두고, 인파·폭염 등에 대비한 현장 안전관리에 총력을 기울이겠다”며 “공연장과 행사장을 찾는 방문객 여러분께서도 성숙한 시민의식을 발휘해 현장의 질서 유지에 적극 협조해 주시기를 바란다”라고 했다.