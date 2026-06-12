[헤럴드경제=장연주 기자] 걸그룹 에스파(카리나, 윈터, 지젤, 닝닝) 지젤이 ADHD(주의력 결핍 및 과잉 행동 장애)로 인해 배고픔을 잘 못느낀다고 고백했다.

지젤은 최근 자신의 사회관계망서비스(SNS) 라이브를 통해 팬들과 소통하던 중 ‘어떻게 살을 그렇게 많이 뺐느냐’는 질문에 “솔직히 여러분이 내 외모에 관해 이야기할 때 정말 많이 얘기해주시는 부분”이라며 “솔직히 얘기하면 나는 7년이라는 시간 동안 천천히 10㎏이 빠졌다”고 말했다.

그는 이어 “자연스러운 일이다. 누구나 살이 빠질 때가 있고 찔 때가 있다. 나도 살이 쪘을 때가 있고 빠졌을 때가 있다”면서 “아시는 분은 알지만 제가 ADHD 성향이 있다, 그로 인해 때때로 배고픔을 느끼지 않는다”고 밝혔다.

그러면서 지젤은 “요즘에는 건강하게 살을 찌우려고 노력한다”며 “에너지가 부족한 게 맞기 때문”이라고 덧붙였다.

지젤은 또 “사람들이 외모에 대해 판단하는 것에 대해 어떻게 생각하느냐”는 질문에 대해서는 “그렇게까지 내 외모에 큰 관심을 갖는다는 자체가 조금 신기하기도 하다”며 잘 이해가 안된다고 답했다.

한편, 에스파는 지난 달 29일 오후 1시 정규 2집 ‘레모네이드’를 발매했다. 이번 앨범에는 동명의 타이틀곡을 비롯해 ‘WDA (홀 디퍼런트 애니멀)’(WDA (Whole Different Animal)), ‘스위치블레이드’(Switchblade), ‘쉐이킨’(SHAKIN), ‘바이트’(Bite), ‘롤’(Roll) 등 총 11곡이 담겼다.