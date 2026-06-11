[헤럴드경제=장연주 기자] 배우 김무열이 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘참교육’의 글로벌 열풍으로 화제가 되고 있는 가운데, 그가 과거 어려운 생계로 인해 병역면제 판정을 받아 ‘병역 기피’ 의혹이 일자 자진 입대했던 사연이 재조명되고 있다.

김무열은 지난 2010년 ‘생계유지 곤란’을 이유로 병무청으로부터 병역 면제 판정을 받았다. 하지만 이후 감사원 조사 과정에서 해당 기간 연예활동으로 약 3억원의 수입을 올린 사실이 알려지면서 병역기피 의혹에 휩싸였다.

당시 논란이 확산됐고 김무열은 담당 공무원의 행정 착오로 제2국민역 처분까지 받게 됐다.

이후 김무열은 “저지르지도 않은 잘못을 인정하는게 아니라 받고 싶지 않은 오해에서 벗어나고 싶다”며 2012년 10월 자진 입대했으며, 2014년 7월8일 강원 인제 12사단 을지부대에서 21개월 복무를 마치고 만기 전역했다.

당시 소속사는 김무열이 병역을 회피하기 위해 면제를 받은 것이 아니라 실제 어려운 가정 형편 속에서 가족의 생계를 책임지고 있었다고 설명했다.

소속사에 따르면, 김무열의 아버지는 2002년 뇌출혈로 쓰러졌고, 동생은 군 복무중이었다. 사실상 가장 노릇을 하던 김무열은 동생이 제대하기 전까지 입대가 쉽지 않은 상황이었다.

과거 SBS ‘한밤의 TV연예’에서는 김무열이 2003년부터 2009년까지 살았던 집이 공개되기도 했다. 김무열은 보증금 200만원에 월세 20만원짜리 판잣집에서 생활했고, 지인들이 쌀과 기름을 가져다주는 등 그를 도운 것으로 전해졌다.

소속사 측은 “김무열과 어머니의 수익이 비정기적으로 발생하고는 있었으나 아버지의 빚을 청산하기 위해 먼저 사용됐다”며 “김무열과 어머니는 아르바이트 등을 통해 지속적인 생계유지 활동을 해왔다”고 병역 회피 논란에 해명했다.

한편, 넷플릭스에 따르면 김무열이 주연을 맡은 ‘참교육’은 지난 5일 공개 이후 단 3일 만에 640만 시청수(시청시간을 작품의 총 러닝 타임으로 나눈 값)를 기록하며 글로벌 톱10 비영어권 TV쇼 부문 1위에 올랐다.