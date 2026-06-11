[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]추경호 대구시장 당선인 대구시장직 인수위원회는 시민 의견 수렴 창구를 운영한다고 11일 밝혔다.

이에 따라 시민들은 이날부터 일상생활 불편 사항부터 경제, 문화, 복지, 교통 등 시정 전반에 대한 정책 제안과 조례 제·개정 아이디어, 민선 9기 슬로건까지 의견을 남길 수 있다.

참여를 원하는 시민들은 대구시 홈페이지 메인 화면에서 ‘민선9기 대구광역시장직 인수위원회 시민 여러분들의 목소리를 듣습니다’ 배너의 ‘참여하기’ 버튼을 클릭하면 시민의견수렴 게시판으로 이동, 본인인증 후 제목과 내용을 작성한 후 등록하면 의견 제출이 완료된다.

추경호 대구시장 당선인은 “좋은 정책은 책상 위가 아니라 시민의 삶 속에서 나온다”며 “시민 여러분의 생생한 목소리를 하나하나 귀담아듣고 민선9기 시정에 적극 반영하겠다”고 밝혔다.

또 “대구를 가장 잘 아는 사람은 시민”이라며 “시민과 함께 대구경제를 살리고 대구의 저력을 다시 깨우는 시정을 만들어 가겠다”고 강조했다.