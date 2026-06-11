[헤럴드경제=이명수 기자] 배우 황승언이 최근 치러진 6·3 지방선거 관련 시위에 대해 누리꾼과 설전을 벌인 뒤 의미심장한 성경 구절을 공유했다.

최근 황승언은 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 인해 촉발된 잠실 시위에 지지 의사를 밝힌 바 있다.

황승언은 지난 10일 소셜미디어(SNS)에 별다른 언급 없이 성경 로마서 2장 1절부터 16절까지의 내용을 공유했다.

그녀는 “이런 일을 행하는 자를 판단하고도 같은 일을 행하는 사람아, 네가 하나님의 심판을 피할 줄로 생각하느냐”, “참고 선을 행하여 영광과 존귀와 썩지 아니함을 구하는 자에게는 영생으로 하시고”, “오직 당을 지어 진리를 따르지 아니하고 불의를 따르는 자에게는 진노와 분노로 하시리라” 등의 문구에 밑줄을 쳤다.

황승언은 지난 7일 SNS를 통해 서울 송파구 올림픽공원 일대에서 진행 중인 집회와 관련한 게시물을 공유했다. 이 과정에서 한 누리꾼은 2024년 12·3 비상계엄 사태와 이후 탄핵 정국 당시를 언급하며 “계엄 때는 뭐했냐”고 물었고, 그는 “자고 일어났더니 풀렸던데요?”라고 답했다.