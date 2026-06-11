성평등가족부 정부 출범 1주년 기자간담회 개최 성과 발표 “디지털성범죄 피해 통합지원단 출범” 향후 “젠더폭력·스토킹 범죄 대응 체계 강화 ”

[헤럴드경제=김도윤 기자] 원민경 성평등가족부 장관은 11일 기업의 성별 임금 현황과 고용 실태를 공개하는 ‘고용평등공시제’와 관련해 “2027년 시행을 목표로 하반기 중 관련 법률이 통과될 수 있도록 힘쓰겠다”고 밝혔다.

원 장관은 이날 정부서울청사에서 열린 정부 출범 1주년 기자간담회에서 “고용에 있어 평등한 조직이 지속 가능하고 발전 가능하다”며 “고용평등공시제가 성평등을 실현하는 첫 번째 단추가 될 것”이라고 말했다.

이날 간담회는 성평등가족부 출범 1년을 맞아 주요 정책 성과와 향후 추진 과제를 설명하는 자리로 마련됐다.

원 장관은 지난 1년간의 성과와 관련해 “지난해 10월 출범한 성평등가족부는 다양한 현장의 목소리를 실질적인 정책 변화로 연결하기 위해 노력해 왔다”며 “일본군 위안부 피해자의 존엄 회복을 위해 관련 법령을 개정해 피해자 명예를 보호할 수 있는 제도적 기반을 마련했다”고 설명했다.

이어 “범정부 합동 디지털성범죄 피해 통합지원단을 출범시켜 디지털 성범죄 문제의 근본적 해결을 위한 대응 전략을 마련하고 있다”고 말했다.

한부모가족 지원 확대도 주요 성과로 꼽았다. 원 장관은 “양육비를 받지 못해 홀로 양육 부담을 떠안아 온 부모들을 지원하기 위해 지난해 7월 양육비 선지급제를 시행했고, 양육비이행관리원의 선지급금 회수 기능도 강화했다”고 밝혔다.

청소년 지원 정책과 관련해서는 “위기·취약 청소년에 대한 맞춤형 지원을 강화하기 위해 고위기 청소년 전담인력과 온라인 상담 인력을 확충했다”며 “1388 상담원과 자살·자해 집중심리 클리닉 인력을 확대해 보다 촘촘한 지원 체계를 구축하고 있다”고 설명했다.

또 아이돌봄서비스 확대 성과도 소개했다. 그는 “아이돌봄서비스 지원 대상 소득 기준을 단계적으로 완화하고 이용 시간을 늘리는 한편 민간을 포함한 돌봄 인력 관리 방안도 마련했다”며 “돌봄 부담을 사회가 함께 나누는 체계를 구축하는 데 주력하고 있다”고 말했다.

한편 성평등가족부는 올해 하반기 젠더폭력 대응 체계 강화에도 나선다.

원 장관은 “정부 2년 차에는 젠더폭력 컨트롤타워 역할을 실효성 있게 실행할 수 있도록 적극 노력할 예정”이라며 “현재 증가하고 있는 스토킹 범죄에 대해 법무부, 대검찰청, 경찰청과 함께 스토킹 가해자에 대한 선제 대응과 피해자 보호 체계 강화 방안을 마련하고 조만간 발표할 예정”이라고 밝혔다.