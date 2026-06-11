퇴직자 단체 ‘도성회’·다단계 수수료 정조준 AI 모빌리티 인프라·서비스 융합 선언

[헤럴드경제=신혜원 기자] 한국도로공사는 유정훈 신임 사장이 제20대 사장으로 공식 취임했다고 11일 밝혔다.

유 사장은 이날 오전 별도의 취임식에 앞서 영동고속도로 여주휴게소(인천방향)를 가장 먼저 방문하며 현장에서 공식 일정을 시작했다. 유 사장은 최근 논란이 된 휴게소 음식값 등 현안을 보고받은 뒤, 고속도로 휴게소의 고질적인 구조 혁신에 대한 강력한 의지를 피력했다.

유 사장은 “입점업체의 높은 수수료를 유발하는 다단계 운영구조와 도로공사 퇴직자 단체인 ‘도성회’의 휴게소 운영 등 구조적인 문제에 대해 엄중하게 생각한다”며 “속도감 있고 강력한 제도 개선으로 대국민 신뢰를 회복하는 것이 급선무”라고 강조했다.

현장 점검을 마친 유 사장은 중부고속도로 이천휴게소(하남방향)에 위치한 순직직원 위령탑을 찾아 참배한 뒤, 김천 본사에서 열린 취임식에 참석했다.

유 사장은 취임사를 통해 ▷국민 신뢰의 재건 ▷미래플랫폼 기업으로의 전환 ▷균형의 대동맥과 안전·물류 혁신 ▷공정과 상생의 문화 확립 등 4대 중점 추진 과제를 제시했다.

우선 고속도로 휴게소를 대중교통 환승 연계, 미래 모빌리티 플랫폼, 문화와 여가가 결합한 ‘다목적 복합공간’으로 환골탈태시키겠다는 구상이다. 이와 함께 전국 고속도로망을 전력 송전망과 대용량 데이터 케이블망으로 활용해 국가적 과제인 인공지능(AI) 데이터센터의 전력 수급 및 초고속 통신망 문제를 해결하는 ‘AI 모빌리티 인프라·서비스 융합 플랫폼 기업’으로의 전환을 선언했다.

국토 균형발전과 안전·물류 혁신안도 내놨다. 수도권 일극 체제 극복을 위해 전국 ‘5극 3특’ 초광역권을 잇는 대동맥 역할을 강화하고, ‘심야 시간대 자율주행 트럭 전용차로 시범사업’을 전격 추진한다. 안전순찰원에게 현장 통제 권한을 부여하는 등 스마트 안전 교통체계를 구축할 방침이다. 인사 부문에서는 학연·지연 등 구시대적 악습을 퇴출하고 투명한 시스템을 확립하겠다고 덧붙였다.

한편 유 사장은 아주대학교 교통시스템공학과 교수로 재직하면서 대한교통학회장, 국토교통부 대도시권광역교통위원회 위원 등을 역임한 교통·인프라 분야의 대표적인 전문가다. 업계 안팎에서는 유 사장의 전문성을 바탕으로 한국도로공사의 모빌리티 혁신이 한층 가속화될 것으로 기대하고 있다.